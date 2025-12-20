रुकने का इशारा किया तो हिस्ट्रीशीटर ने गश्त कर रही पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग

कोतवाली देहात थाना प्रभारी सूबे सिंह के अनुसार पुलिस टीम बिजोपुरा से चिलकाना जाने वाली रोड पर चेकिंग कर रही थी। बालपुर तिराहा के पास पुलिस टीम को बाइक पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए तो उन्हे रुकने का इशारा किया गया। जैसे ही ये बाइक सवार पुलिस टीम के पास पहुंचे तो इन्होंने फिल्मी अंदाज में पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिसकर्मियों ने पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों भागने लगे तो पुलिस ने इनका पीछा किया और आगे चलकर गोली चलाई तो बाइक चला रहे युवक के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों गिर पड़े लेकिन पुलिस टीम के पास पहुंचने तक एक फरार हो गया।