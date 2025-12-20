रुकने का इशारा किया तो हिस्ट्रीशीटर ने गश्त कर रही पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग

गोली लगने के बाद घायल को लो जाती पुलिस टीम ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस )
UP Crime सहारनपुर की कोतवाली देहात क्षेत्र में एक हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गई गोली हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने इसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया है। इसी बीच इसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है कि इसका फरार साथी कौन था। पुलिस का कहना है कि जल्द हिस्ट्रीशीटर के फरार साथी को भी पकड़ लिया जाएगा।
कोतवाली देहात थाना प्रभारी सूबे सिंह के अनुसार पुलिस टीम बिजोपुरा से चिलकाना जाने वाली रोड पर चेकिंग कर रही थी। बालपुर तिराहा के पास पुलिस टीम को बाइक पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए तो उन्हे रुकने का इशारा किया गया। जैसे ही ये बाइक सवार पुलिस टीम के पास पहुंचे तो इन्होंने फिल्मी अंदाज में पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिसकर्मियों ने पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों भागने लगे तो पुलिस ने इनका पीछा किया और आगे चलकर गोली चलाई तो बाइक चला रहे युवक के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों गिर पड़े लेकिन पुलिस टीम के पास पहुंचने तक एक फरार हो गया।
पैर में गोली लगने से घायल हुए युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सलीम उर्फ सलीम उर्फ सगीर पुत्र शकूर निवासी गांव पठलोकर बताया। यह बेहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जब इसके बारे में बेहट से पता किया गया तो जानकारी हुई कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और पूर्व में कई घटनाएं कर चुका है। इसने पूछने पर कोतवाली देहात में दो घटनाएं करना स्वीकारा। पुलिस अब इसके साथी की तलाश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग