15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

युवती को नौकरी के लिए बुलाकर युवक ने किया गंदा काम और फिर…. पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

हापड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले में पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Satya Brat Tripathi

Dec 15, 2025

representative image

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo Credit- freepik)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर एक दिसंबर को सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गए आरोपी युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। पीड़िता मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी देती थी। इस मामले को छिपाने के लिए उसने महिला की डंडा मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने मृतका के साथ एक अन्य युवती का वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दंपती से हत्या में इस्तेमाल डंडा और तीन मोबाइल बरामद किए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में खुलासा किया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर एक खेत में काले सूटकेस में युवती का कंकाल मिला था। जांच के दौरान पुलिस की टीम दिल्ली के विवेक विहार थाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम को पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में विवेक विहार थाने में आए थे। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके यहां एक हाउस मेड काम करती है। वह काफी दिनों से डरी सहमी हुई है। उसने एक युवती की हत्या होते हुए देखा है। इस पर पुलिस को हाउस मेड से पता चला कि मृतका झारखंड की रहने वाली है।

इस मामले में पुलिस ने कड़ी जोड़ते हुए पिलखुवा के डूहरी कट से आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी दंपती ने बताया कि वह कई राज्यों की महिलाओं को हाउस मेड का काम दिलाते हैं। मृतका को वह झारखंड के सिमडेगा के पास से लेकर आए थे। इसके बाद आरोपी युवक अंकित ने युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था। युवती मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी देती थी। इसके बाद दंपती ने लाठी से प्रहार कर युवती की हत्या कर दी थी

दंपती के पास रह रही थी युवती

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दंपती बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे हैं। आरोपी युवक की पत्नी कालिस्ता ने मृतका को आठ महीने पहले अपने पास नौकरी के लिए बुलाया था। आरोपी युवक ने मृतका की नौकरी दिल्ली में लगवा दी थी, लेकिन उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद युवती आरोपी दंपती के पास रह रही थी।

अगस्त में की थी हत्या

पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि दंपती ने युवती की हत्या 27 अगस्त की रात को ही कर दी थी। दंपती ने 28 अगस्त की रात तक अपने पास सूटकेस में शव रखा। इसके बाद 29 अगस्त को दंपती ने एक ऑटो से एनएच-9 पिलखुवा के एक अस्पताल पास एक खेत में शव फेंक दिया था।

ये भी पढ़ें

एक युवती के साथ 5 लड़के, खाली मकान में कर रहे थे ये काम, पुलिस पहुंची तो…
अलीगढ़
Aligarh News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 04:05 am

Published on:

15 Dec 2025 04:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / युवती को नौकरी के लिए बुलाकर युवक ने किया गंदा काम और फिर…. पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jaggery Price Drop: गुड़ के दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों की उम्मीदें टूटी; गन्ने की मेहनत अब लागत भी पूरी नहीं कर पा रही

पश्चिम यूपी में गुड़ के दामों में 1300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट, गन्ने की अधिक रिकवरी ने बढ़ाई किसानों की चिंता   (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group) 
हापुड़

पुतला जलाने पहुंचे श्मशान, कफन हटाते ही सामने आया 50 लाख का फर्जीवाड़ा; जानिए पूरा प्लान

fake funeral attempted in hapur master plan hatched to repay Rs 50 lakh loan crime news
हापुड़

हापुड़ की चौंकाने वाली घटना: 50 लाख के लिए पुतले का अंतिम संस्कार; कफन में छिपे राज ने पर मचाई सनसनी

hapur fake funeral plastic dummy 50 lakh insurance fraud exposed
हापुड़

तुम्हारी हत्या कर दूंगी! हापुड़ में प्रिंसिपल की छात्रा को धमकी, मां-पिता से कहा- जाओ, जो करना है कर लो

Principal threatens student in Hapur
हापुड़

भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले का कूंच डाला सिर, पहले तड़पाया, फिर हत्या कर खेत में फेंका नग्न शव

हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.