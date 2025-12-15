युवती को नौकरी के लिए बुलाकर युवक ने किया गंदा काम और फिर…. पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में खुलासा किया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर एक खेत में काले सूटकेस में युवती का कंकाल मिला था। जांच के दौरान पुलिस की टीम दिल्ली के विवेक विहार थाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम को पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में विवेक विहार थाने में आए थे। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके यहां एक हाउस मेड काम करती है। वह काफी दिनों से डरी सहमी हुई है। उसने एक युवती की हत्या होते हुए देखा है। इस पर पुलिस को हाउस मेड से पता चला कि मृतका झारखंड की रहने वाली है।