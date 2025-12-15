युवती को नौकरी के लिए बुलाकर युवक ने किया गंदा काम और फिर…. पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo Credit- freepik)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर एक दिसंबर को सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गए आरोपी युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। पीड़िता मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी देती थी। इस मामले को छिपाने के लिए उसने महिला की डंडा मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उसने मृतका के साथ एक अन्य युवती का वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दंपती से हत्या में इस्तेमाल डंडा और तीन मोबाइल बरामद किए हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में खुलासा किया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर एक खेत में काले सूटकेस में युवती का कंकाल मिला था। जांच के दौरान पुलिस की टीम दिल्ली के विवेक विहार थाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस टीम को पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में विवेक विहार थाने में आए थे। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके यहां एक हाउस मेड काम करती है। वह काफी दिनों से डरी सहमी हुई है। उसने एक युवती की हत्या होते हुए देखा है। इस पर पुलिस को हाउस मेड से पता चला कि मृतका झारखंड की रहने वाली है।
इस मामले में पुलिस ने कड़ी जोड़ते हुए पिलखुवा के डूहरी कट से आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी दंपती ने बताया कि वह कई राज्यों की महिलाओं को हाउस मेड का काम दिलाते हैं। मृतका को वह झारखंड के सिमडेगा के पास से लेकर आए थे। इसके बाद आरोपी युवक अंकित ने युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था। युवती मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी देती थी। इसके बाद दंपती ने लाठी से प्रहार कर युवती की हत्या कर दी थी
अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दंपती बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे हैं। आरोपी युवक की पत्नी कालिस्ता ने मृतका को आठ महीने पहले अपने पास नौकरी के लिए बुलाया था। आरोपी युवक ने मृतका की नौकरी दिल्ली में लगवा दी थी, लेकिन उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद युवती आरोपी दंपती के पास रह रही थी।
पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि दंपती ने युवती की हत्या 27 अगस्त की रात को ही कर दी थी। दंपती ने 28 अगस्त की रात तक अपने पास सूटकेस में शव रखा। इसके बाद 29 अगस्त को दंपती ने एक ऑटो से एनएच-9 पिलखुवा के एक अस्पताल पास एक खेत में शव फेंक दिया था।
