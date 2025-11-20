Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले का कूंच डाला सिर, पहले तड़पाया, फिर हत्या कर खेत में फेंका नग्न शव

हापुड़ में दो दिन पहले लापता हुए किशोर हिमांशु की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी र्ग। हिमांशु का नग्न शव जंगल में मिला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामला सुलझाया।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Aman Pandey

Nov 20, 2025

हापुड़ में एक 15 वर्षीय किशोर की बेहरमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह छह महीने पुरानी छेड़छाड़ की घटना बताई जा रही है। दो युवकों ने किशोर हिमांशु का अपहरण किया। उसे जंगल में ले जाकर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े दूसरे स्थान पर ले जाकर जला दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।

किशोर को बहाने से ले गए दोनों आरोपी

गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव कनकपुर निवासी हिमांशु (15) पिलखुवा के दतैड़ी गेट के पास एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। 17 नवंबर की शाम उसे गांव के ही सचिन उर्फ पस्सू और बुलंदशहर के मानपुर निवासी पुष्पेंद्र अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। उन्होंने बहाना बनाया कि खल की बोरी उतरवाने में मदद चाहिए। हिमांशु उनके साथ बिना किसी शक के चला गया।

पुलिस के पूछताछ में टूट गए दोनों आरोपी

पुलिस ने जब हिमांशु की गुमशुदगी की जांच शुरू की तो आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। उसमें दोनों आरोपी बाइक पर हिमांशु को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इससे पुलिस को अपहरण की पुष्टि हुई। बुधवार को जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सचिन और पुष्पेंद्र टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली।

6 महीने पहले किया था छेड़छाड़

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पूछताछ में खुलासा किया कि छह-सात महीने पहले हिमांशु उर्फ कलुवा ने उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना को लेकर वह अंदर ही अंदर बदला लेने की तैयारी कर रहा था। मौके की तलाश में दोनों आरोपियों ने 17 नवंबर को हिमांशु को बहाने से अपने साथ बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर ईंटों से उसका सिर कुचल दिया।

हत्या के बाद दोनों ने शव को जंगल में फेंक दिया और उसके कपड़े एक अलग स्थान पर जला दिए ताकि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट, बाइक, जले हुए कपड़े और किशोर का शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 07:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले का कूंच डाला सिर, पहले तड़पाया, फिर हत्या कर खेत में फेंका नग्न शव

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast : हापुड़ से डॉ. फारूख को ATS ने उठाया, यूपी के 5 डॉक्टरों के ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

हापुड़

दिल्ली विस्फोट: पुलिस ने हापुड़ में पकड़ा खतरनाक केमिकल, हरियाणा से लेकर आ रहा था शोएब

निरीक्षण करती हापुड़ पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' हापुड़ पुलिस)
हापुड़

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट, राम मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा कड़ी; आतंकी करीम टुंडा के घर छापा

delhi blast upto high alert ats raids karim tunda house
हापुड़

हापुड़ में 50 हजार का इनामी हसीन ढेर, 24 से ज्यादा केसों में था वांछित, मुठभेड़ में मारा गया

encounter
हापुड़

यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा, पिता पर चप्पल चलाई, मकान हड़पने की कोशिश

हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.