भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले का कूंच डाला सिर, पहले तड़पाया, फिर हत्या कर खेत में फेंका नग्न शव

हापुड़ में एक 15 वर्षीय किशोर की बेहरमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह छह महीने पुरानी छेड़छाड़ की घटना बताई जा रही है। दो युवकों ने किशोर हिमांशु का अपहरण किया। उसे जंगल में ले जाकर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े दूसरे स्थान पर ले जाकर जला दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।
गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव कनकपुर निवासी हिमांशु (15) पिलखुवा के दतैड़ी गेट के पास एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। 17 नवंबर की शाम उसे गांव के ही सचिन उर्फ पस्सू और बुलंदशहर के मानपुर निवासी पुष्पेंद्र अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। उन्होंने बहाना बनाया कि खल की बोरी उतरवाने में मदद चाहिए। हिमांशु उनके साथ बिना किसी शक के चला गया।
पुलिस ने जब हिमांशु की गुमशुदगी की जांच शुरू की तो आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। उसमें दोनों आरोपी बाइक पर हिमांशु को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इससे पुलिस को अपहरण की पुष्टि हुई। बुधवार को जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सचिन और पुष्पेंद्र टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली।
अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पूछताछ में खुलासा किया कि छह-सात महीने पहले हिमांशु उर्फ कलुवा ने उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना को लेकर वह अंदर ही अंदर बदला लेने की तैयारी कर रहा था। मौके की तलाश में दोनों आरोपियों ने 17 नवंबर को हिमांशु को बहाने से अपने साथ बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर ईंटों से उसका सिर कुचल दिया।
हत्या के बाद दोनों ने शव को जंगल में फेंक दिया और उसके कपड़े एक अलग स्थान पर जला दिए ताकि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट, बाइक, जले हुए कपड़े और किशोर का शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
