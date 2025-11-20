भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले का कूंच डाला सिर, पहले तड़पाया, फिर हत्या कर खेत में फेंका नग्न शव

हापुड़ में एक 15 वर्षीय किशोर की बेहरमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह छह महीने पुरानी छेड़छाड़ की घटना बताई जा रही है। दो युवकों ने किशोर हिमांशु का अपहरण किया। उसे जंगल में ले जाकर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े दूसरे स्थान पर ले जाकर जला दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है।