Delhi Blast : हापुड़ से डॉ. फारूख को ATS ने उठाया, यूपी के 5 डॉक्टरों के ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

बुधवार तड़के 2 से 5 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी निभाई, फिर घर लौटते वक्त रास्ते में ही ATS ने उन्हें पकड़ लिया। सूत्र बताते हैं कि आरिफ दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू-कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वे गिरफ्तारी से पहले पकड़े गए डॉ. शाहीन के संपर्क में थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, 'डॉ. आरिफ के फ्लैटमेट डॉ. अभिषेक ने कहा, 'हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में जब हम यहां आए तो हमें हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर फ्लैट किराए पर ले लेते हैं… मैंने उनसे डॉ. शाहीन या डॉ. परवेज का नाम कभी नहीं सुना… (विस्फोट के बाद) उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे वह फ्लैट एक ब्रोकर से मिला था।'