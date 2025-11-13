Delhi Blast : हापुड़ से डॉ. फारूख को ATS ने उठाया, यूपी के 5 डॉक्टरों के ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

हापुड़ से डॉक्टर फारूख को किया गया गिरफ्तार, PC- Patrika
हापुड़ : दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। बुधवार रात को कानपुर और हापुड़ से दो सीनियर डॉक्टरों को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारियां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकी उमर से जुड़ी बताई जा रही हैं। अब तक यूपी से पांच डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं।
आरिफ कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में डीएम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) की पढ़ाई कर रहा था। उसने 3 महीने पहले ही जॉइन किया था। आरिफ ने NEET सुपर स्पेशियलिटी एग्जाम में ऑल इंडिया 1008वीं रैंक हासिल की थी। पहली काउंसलिंग में उसे लखनऊ के SGPGI में प्रवेश मिला था, लेकिन जॉइन नहीं किया। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग में कानपुर में एडमिशन लिया। वह अशोक नगर में किराए के एक फ्लैट में रहता था, जहां अब ATS की तलाशी के बाद सन्नाटा पसर गया है।
बुधवार तड़के 2 से 5 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी निभाई, फिर घर लौटते वक्त रास्ते में ही ATS ने उन्हें पकड़ लिया। सूत्र बताते हैं कि आरिफ दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू-कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वे गिरफ्तारी से पहले पकड़े गए डॉ. शाहीन के संपर्क में थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, 'डॉ. आरिफ के फ्लैटमेट डॉ. अभिषेक ने कहा, 'हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में जब हम यहां आए तो हमें हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर फ्लैट किराए पर ले लेते हैं… मैंने उनसे डॉ. शाहीन या डॉ. परवेज का नाम कभी नहीं सुना… (विस्फोट के बाद) उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे वह फ्लैट एक ब्रोकर से मिला था।'
इसी बीच, हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. फारूख (34) को भी बुधवार रात हिरासत में लिया गया। कैंपस हॉस्टल में रहने वाला फारूख जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के मीरिपुरा का निवासी है। उन्होंने स्थानीय आचार्य श्रीचंद्र कॉलेज से MBBS किया, फिर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से MD। दिलचस्प बात यह है कि डॉ. शाहीन, जो इस केस की मुख्य आरोपी है, उसी यूनिवर्सिटी में उनकी प्रोफेसर रह चुकी हैं। फारूख हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल शकील का क्लासमेट था। एक साल पहले ही कॉलेज जॉइन करने वाले फारूख को बुधवार रात करीब 6-7 बजे पुलिस टीम ने हॉस्टल में घेर लिया।
कॉलेज के उप-निदेशक मनोज सिसोदिया ने बताया, 'फारूख का व्यवहार बेहतरीन था। मरीजों के प्रति समर्पित, हमेशा समय पर ड्यूटी। रात को पुलिस आई, कमरे में बात की और उसे ले गई। स्टाफ सदमे में है ये हमारे बीच का एक सम्मानित डॉक्टर था।' फारूख को भी दिल्ली ATS मुख्यालय ले जाया गया है, जहां शाहीन के साथ उनके कनेक्शन की परतें खोली जा रही हैं।
दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी कनेक्शन तेजी से उजागर हो रहा है। सबसे पहले सहारनपुर के डॉ. अदील को पकड़ा गया, जो एक फेमस अस्पताल में पोस्टेड थे। फिर लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद को फरीदाबाद से और उनके भाई परवेज अंसारी को लखनऊ से ATS ने गिरफ्तार किया। अब आरिफ और फारूख के साथ संख्या पहुंची पांच।
बड़ी खबरेंView All
हापुड़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग