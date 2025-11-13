Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

Delhi Blast : हापुड़ से डॉ. फारूख को ATS ने उठाया, यूपी के 5 डॉक्टरों के ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

Delhi Blast : हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. फारूख (34) को भी बुधवार रात हिरासत में लिया गया। कैंपस हॉस्टल में रहने वाला फारूख जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के मीरिपुरा का निवासी है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 13, 2025

हापुड़ से डॉक्टर फारूख को किया गया गिरफ्तार, PC- Patrika

हापुड़ : दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। बुधवार रात को कानपुर और हापुड़ से दो सीनियर डॉक्टरों को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये गिरफ्तारियां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकी उमर से जुड़ी बताई जा रही हैं। अब तक यूपी से पांच डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं।

कार्डियोलॉजिस्ट आरिफ, जो उमर का पुराना दोस्त था

आरिफ कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में डीएम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) की पढ़ाई कर रहा था। उसने 3 महीने पहले ही जॉइन किया था। आरिफ ने NEET सुपर स्पेशियलिटी एग्जाम में ऑल इंडिया 1008वीं रैंक हासिल की थी। पहली काउंसलिंग में उसे लखनऊ के SGPGI में प्रवेश मिला था, लेकिन जॉइन नहीं किया। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग में कानपुर में एडमिशन लिया। वह अशोक नगर में किराए के एक फ्लैट में रहता था, जहां अब ATS की तलाशी के बाद सन्नाटा पसर गया है।

बुधवार तड़के 2 से 5 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी निभाई, फिर घर लौटते वक्त रास्ते में ही ATS ने उन्हें पकड़ लिया। सूत्र बताते हैं कि आरिफ दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। दोनों ने जम्मू-कश्मीर में मेडिकल की पढ़ाई साथ की थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वे गिरफ्तारी से पहले पकड़े गए डॉ. शाहीन के संपर्क में थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, 'डॉ. आरिफ के फ्लैटमेट डॉ. अभिषेक ने कहा, 'हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में जब हम यहां आए तो हमें हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर फ्लैट किराए पर ले लेते हैं… मैंने उनसे डॉ. शाहीन या डॉ. परवेज का नाम कभी नहीं सुना… (विस्फोट के बाद) उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे वह फ्लैट एक ब्रोकर से मिला था।'

बुधवार रात में फारूख को किया गिरफ्तार

इसी बीच, हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. फारूख (34) को भी बुधवार रात हिरासत में लिया गया। कैंपस हॉस्टल में रहने वाला फारूख जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के मीरिपुरा का निवासी है। उन्होंने स्थानीय आचार्य श्रीचंद्र कॉलेज से MBBS किया, फिर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से MD। दिलचस्प बात यह है कि डॉ. शाहीन, जो इस केस की मुख्य आरोपी है, उसी यूनिवर्सिटी में उनकी प्रोफेसर रह चुकी हैं। फारूख हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल शकील का क्लासमेट था। एक साल पहले ही कॉलेज जॉइन करने वाले फारूख को बुधवार रात करीब 6-7 बजे पुलिस टीम ने हॉस्टल में घेर लिया।

कॉलेज के उप-निदेशक मनोज सिसोदिया ने बताया, 'फारूख का व्यवहार बेहतरीन था। मरीजों के प्रति समर्पित, हमेशा समय पर ड्यूटी। रात को पुलिस आई, कमरे में बात की और उसे ले गई। स्टाफ सदमे में है ये हमारे बीच का एक सम्मानित डॉक्टर था।' फारूख को भी दिल्ली ATS मुख्यालय ले जाया गया है, जहां शाहीन के साथ उनके कनेक्शन की परतें खोली जा रही हैं।

दिल्ली ब्लास्ट में सामने आ रहा है यूपी कनेक्शन

दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी कनेक्शन तेजी से उजागर हो रहा है। सबसे पहले सहारनपुर के डॉ. अदील को पकड़ा गया, जो एक फेमस अस्पताल में पोस्टेड थे। फिर लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद को फरीदाबाद से और उनके भाई परवेज अंसारी को लखनऊ से ATS ने गिरफ्तार किया। अब आरिफ और फारूख के साथ संख्या पहुंची पांच।

ये भी पढ़ें

मंदिर से जरूरी अस्पताल और स्कूल बयान देने वाले खेसारी लाल पहुंचे मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने
मिर्जापुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / Delhi Blast : हापुड़ से डॉ. फारूख को ATS ने उठाया, यूपी के 5 डॉक्टरों के ब्लास्ट से जुड़ रहे तार

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली विस्फोट: पुलिस ने हापुड़ में पकड़ा खतरनाक केमिकल, हरियाणा से लेकर आ रहा था शोएब

निरीक्षण करती हापुड़ पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' हापुड़ पुलिस)
हापुड़

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट, राम मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा कड़ी; आतंकी करीम टुंडा के घर छापा

delhi blast upto high alert ats raids karim tunda house
हापुड़

हापुड़ में 50 हजार का इनामी हसीन ढेर, 24 से ज्यादा केसों में था वांछित, मुठभेड़ में मारा गया

encounter
हापुड़

यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा, पिता पर चप्पल चलाई, मकान हड़पने की कोशिश

हापुड़

हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुलिस पर हमला, दरोगा समेत तीन घायल; श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा

hapur kartik purnima polic attack devotees
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.