नेपाल हिंसा : न घोड़ा… न गाड़ी शादी के लिए पैदल पहुंचा दूल्हा, बोला- सपनों पर फिरा पानी

महाराजगंज : नेपाल हिंसा का तनाव इंडो-नेपाल बार्डर पर भी दिखाई देने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों ने बार्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी के कई जिले नेपाल से बार्डर शेयर करते हैं। ऐसे ही महाराजगंज जिला भी नेपाल से बार्डर शेयर करता है। यहां सीमा पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। इस दौरान नेपाल से एक दूल्हा बारात लेकर महाराजगंज के नौतनवा के लिए निकला, इस दौरान उसे कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं…