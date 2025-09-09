Patrika LogoSwitch to English

नेपाल हिंसा : न घोड़ा… न गाड़ी शादी के लिए पैदल पहुंचा दूल्हा, बोला- सपनों पर फिरा पानी

सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़की ह‍िंसा ने पड़ोसी देश नेपाल को ह‍िला कर रख दिया है, जिसका असर भारत-नेपाल सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल, सौनौली बार्डर पर एक दूल्हा पैदल ही अपनी बारात लेकर महाराजगंज के नौतनवा के लिए निकल पड़ा।

महाराजगंज

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 09, 2025

महाराजगंज : नेपाल हिंसा का तनाव इंडो-नेपाल बार्डर पर भी दिखाई देने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों ने बार्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी के कई जिले नेपाल से बार्डर शेयर करते हैं। ऐसे ही महाराजगंज जिला भी नेपाल से बार्डर शेयर करता है। यहां सीमा पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। इस दौरान नेपाल से एक दूल्हा बारात लेकर महाराजगंज के नौतनवा के लिए निकला, इस दौरान उसे कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं…

नेपाल के रहने वाले शहनवाज की आज शादी है। उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि वह किसी तरीके से अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ इंडो-नेपाल बॉर्डर पहुंचे। वह अपने घर से पैदल ही भारत-नेपाल की सीमा तक पहुंचे। शाहनवाज अपनी शादी के लिए यूपी के नौतनवा बाइक से निकले। वह बाइक पर पीछे बैठे थे, रिश्तेदार बाइक चला रहा था।

सपनों पर फिरा पानी

शहनवाज का कहना है कि उन्होंने अपनी शादी के लिए काफी सपने संजोए हुए थे। वह अपनी शादी काफी धूमधाम से करना चाहते थे। लेकिन, हिंसा की वजह से उनके सपनों पर पानी फिर गया। वह अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के साथ ही शादी के लिए पहुंच पाए।

26 सोशल मीडिया एप बैन होने के बाद हुई हिंसा

आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के बाद से नेपाल में हिंसा ने जन्म ले लिया। स्थिति को देखते हुए, भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित रूपनदेही जिले के बेलहिया भंसार कार्यालय को बंद कर दिया गया है। भारत से नेपाल जाने वाले सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे नेपाल घूमने की इच्छा रखने वाले दूर-दूर से आए पर्यटक निराश होकर वापस लौट रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर पर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल किया। करीब हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर वहां लगी बैरिकेडिंग को तोड़फोड़ दिया।

पीएम के बाद राष्ट्रपति ने भी दिया इस्तीफा

नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात काफी नाजुक हैं।

Updated on:

09 Sept 2025 05:57 pm

Published on:

09 Sept 2025 05:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / नेपाल हिंसा : न घोड़ा… न गाड़ी शादी के लिए पैदल पहुंचा दूल्हा, बोला- सपनों पर फिरा पानी

