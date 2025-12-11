11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

महाराजगंज

कोहरे का कहर…गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर बस से भिड़ी कार, गर्भवती महिला की मौत

गुरुवार सुबह महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में कार और बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। दो अन्य लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Dec 11, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सोनौली हाइवे पर दुर्घटना

गुरुवार सुबह महाराजगंज जिले के गोरखपुर-सोनौली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बाबू पैसिया चौराहे के पेट्रोल पंप के पास कार और बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना सुबह घने कोहरे के बीच हुई। इस हादसे में शामिल कार संख्या UP53CH0472 और बस UP53HT0289 के बीच हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार का एयरबैग समय रहते खुल गया, अन्यथा नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता था। इस दुर्घटना में कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जो गर्भवती बताई जा रही है।

नेशनल हाइवे पर बस से भिड़ी कार, महिला की मौत

दुर्घटना के बाद घायलों को चीख-पुकार सुन लोकल लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत पहुंच कर एंबुलेंस की व्यवस्था की। घायल नसीम पुत्र साफी मुहम्मद, अख्तर सिद्दीकी पुत्र इसरार और साबिया पत्नी सलीम को NHAI 1033 एंबुलेंस के माध्यम से CHC रतनपुर ले जाया गया। गर्भवती महिला को गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। SO नौतनवा पुरुषोत्तम राव ने बताया कि दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी महिला की स्थिति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना के बाद जेसीबी के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाकर थाना में खड़ा किया गया। स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखी। हादसे की वजह से हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।

