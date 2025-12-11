कोहरे का कहर…गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर बस से भिड़ी कार, गर्भवती महिला की मौत

दुर्घटना के बाद घायलों को चीख-पुकार सुन लोकल लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत पहुंच कर एंबुलेंस की व्यवस्था की। घायल नसीम पुत्र साफी मुहम्मद, अख्तर सिद्दीकी पुत्र इसरार और साबिया पत्नी सलीम को NHAI 1033 एंबुलेंस के माध्यम से CHC रतनपुर ले जाया गया। गर्भवती महिला को गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। SO नौतनवा पुरुषोत्तम राव ने बताया कि दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी महिला की स्थिति की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना के बाद जेसीबी के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त कार को घटनास्थल से हटाकर थाना में खड़ा किया गया। स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखी। हादसे की वजह से हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।