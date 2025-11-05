Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

महराजगंज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दबंगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक किशोर को पेड़ से घंटों उल्टा लटकाए रहे। इस दौरान किशोर नीचे उतारने की मिन्नतें करता रहा लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Nov 05, 2025

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: पत्रिका, दबंगों ने दी बच्चे को तालिबानी सजा

महराजगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में दबंगों ने एक किशोर को उल्टा लटका दिया। पेड़ के सहारे रस्सी से लटका लड़का लोगों से नीचे उतारने के लिए मिनट करता रहा लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, बाद में जब घर वालों को यह पता चला तो वह भागे भागे किशोर के पास गए और उसे नीचे उतारे। इस दौरान किशोर सुबह से शाम तक किशोर इसी तरह लटका रहा। घटना घुघली थाना क्षेत्र की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। हमें वापस लौटा दिया।

गांव में घूम रहे लड़के को पेड़ के सहारे उल्टा बांध कर लटकाया

जानकारी के मुताबिक घुघली के घघरुआ खड़ेसर गांव में 3 नवंबर की सुबह गांव वालों ने 14 साल के घूम रहे लड़के को पकड़ लिया और पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने रस्सी लाकर किशोर को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उससे कहने लगे कि गांव में कई दिनों से लोगों के मोबाइल गायब हो रहे हैं। ये सारे मोबाइल तुमने ही चुराए है। बोलो तुमने कितने मोबाइल की चोरी की है।

थाना प्रभारी बोले…वीडियो की पड़ताल के बाद होगी कारवाई

थाने पहुंचे पीड़ित का आरोप है कि मैं हाथ जोड़ मिन्नतें करता रहा लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ।कई लोगों ने मुझे पीटा और मुझे सुबह से शाम तक लटकाए रहे। बाद में परिवार के लोगों ने मुझे छुड़ाया, तब जाकर जान बच सकी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। अब घुघली थाना पुलिस घटना में शामिल युवकों की पहचान करने में जुटी है। थाना प्रभारी घुघली गौरव सिंह ने बताया कि वीडियो में जैसा दिख रहा है, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

iPhone सहारनपुर में आईफोन से लीक की जा रही थी अफसरों की लोकेशन! दो गिरफ्तार
सहारनपुर
mining

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 09:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आधी रात श्मशान घाट पर मिली नग्न हाल में महिला…लाल कपड़ा, जादू टोने का सामान देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े

Up news, mahrajganj news
महाराजगंज

यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

Up news, gorakhpur
महाराजगंज

साइबर थाने का SP ने किया औचक निरीक्षण, जनता से बेहतर व्यवहार करने का दिए निर्देश

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

दीपावली में भारत-नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट… भारी फोर्स के साथ SP सोमेंद्र ने किया पैदल गश्त

Up news, mahrajganj news
महाराजगंज

यूपी के इस जिले में सोशल मीडिया पर फैली RDX मिलने की फर्जी अफवाह, घंटों मचा रहा हड़कंप

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.