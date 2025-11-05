मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

फोटो सोर्स: पत्रिका, दबंगों ने दी बच्चे को तालिबानी सजा
महराजगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में दबंगों ने एक किशोर को उल्टा लटका दिया। पेड़ के सहारे रस्सी से लटका लड़का लोगों से नीचे उतारने के लिए मिनट करता रहा लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, बाद में जब घर वालों को यह पता चला तो वह भागे भागे किशोर के पास गए और उसे नीचे उतारे। इस दौरान किशोर सुबह से शाम तक किशोर इसी तरह लटका रहा। घटना घुघली थाना क्षेत्र की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। हमें वापस लौटा दिया।
जानकारी के मुताबिक घुघली के घघरुआ खड़ेसर गांव में 3 नवंबर की सुबह गांव वालों ने 14 साल के घूम रहे लड़के को पकड़ लिया और पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने रस्सी लाकर किशोर को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उससे कहने लगे कि गांव में कई दिनों से लोगों के मोबाइल गायब हो रहे हैं। ये सारे मोबाइल तुमने ही चुराए है। बोलो तुमने कितने मोबाइल की चोरी की है।
थाने पहुंचे पीड़ित का आरोप है कि मैं हाथ जोड़ मिन्नतें करता रहा लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ।कई लोगों ने मुझे पीटा और मुझे सुबह से शाम तक लटकाए रहे। बाद में परिवार के लोगों ने मुझे छुड़ाया, तब जाकर जान बच सकी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। अब घुघली थाना पुलिस घटना में शामिल युवकों की पहचान करने में जुटी है। थाना प्रभारी घुघली गौरव सिंह ने बताया कि वीडियो में जैसा दिख रहा है, उसी हिसाब से कार्रवाई होगी।
