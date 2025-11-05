मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

महराजगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में दबंगों ने एक किशोर को उल्टा लटका दिया। पेड़ के सहारे रस्सी से लटका लड़का लोगों से नीचे उतारने के लिए मिनट करता रहा लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, बाद में जब घर वालों को यह पता चला तो वह भागे भागे किशोर के पास गए और उसे नीचे उतारे। इस दौरान किशोर सुबह से शाम तक किशोर इसी तरह लटका रहा। घटना घुघली थाना क्षेत्र की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। हमें वापस लौटा दिया।