Maharajganj News: प्रेमी के घर पहुंच कर प्रेमिका ने की शादी की ज़िद, मामला पहुंचा थाने, समझौते के बाद कराई गई शादी

Love Story: महराजगंज जिले के फरेंदा सर्किल के अंतर्गत पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र स्थित सेमरहनी टोला सूरपार नर्सरी में मंगलवार को एक प्रेम प्रसंग का मामला शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंच गया। महीनों से चल रहे रिश्ते को आखिरकार ग्रामीणों और पुलिस की पहल पर सामाजिक मान्यता मिल गई।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गांव के एक युवक और खुर्रमपुर वन टांगिया की रहने वाली एक युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवती कई बार युवक के घर पहुंचकर साथ रहने की जिद पर अड़ी रहती थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया और मामला थाने तक पहुंच गया।
स्थिति गंभीर होती देख पुरन्दरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई। पुलिस और ग्रामीणों की मध्यस्थता से आपसी सहमति बनी और समाधान का रास्ता तय किया गया। इसके बाद पंचायत जैसी व्यवस्था में ग्रामीणों की मौजूदगी में विधि-विधान के साथ प्रेमी युगल का विवाह संपन्न कराया गया।
शादी के बाद गांव में शांति का माहौल है। दोनों परिवारों ने राहत की सांस लेते हुए नवदंपति के सुखद भविष्य की कामना की।
