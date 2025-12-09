9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

Maharajganj News: प्रेमी के घर पहुंच कर प्रेमिका ने की शादी की ज़िद, मामला पहुंचा थाने, समझौते के बाद कराई गई शादी

फरेंदा सर्किल के अंतर्गत पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र स्थित सेमरहनी टोला सूरपार नर्सरी में मंगलवार को एक प्रेम प्रसंग का मामला शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

Abhishek Singh

Dec 09, 2025

Love Story: महराजगंज जिले के फरेंदा सर्किल के अंतर्गत पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र स्थित सेमरहनी टोला सूरपार नर्सरी में मंगलवार को एक प्रेम प्रसंग का मामला शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंच गया। महीनों से चल रहे रिश्ते को आखिरकार ग्रामीणों और पुलिस की पहल पर सामाजिक मान्यता मिल गई।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गांव के एक युवक और खुर्रमपुर वन टांगिया की रहने वाली एक युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवती कई बार युवक के घर पहुंचकर साथ रहने की जिद पर अड़ी रहती थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया और मामला थाने तक पहुंच गया।

स्थिति गंभीर होती देख पुरन्दरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई। पुलिस और ग्रामीणों की मध्यस्थता से आपसी सहमति बनी और समाधान का रास्ता तय किया गया। इसके बाद पंचायत जैसी व्यवस्था में ग्रामीणों की मौजूदगी में विधि-विधान के साथ प्रेमी युगल का विवाह संपन्न कराया गया।

शादी के बाद गांव में शांति का माहौल है। दोनों परिवारों ने राहत की सांस लेते हुए नवदंपति के सुखद भविष्य की कामना की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / Maharajganj News: प्रेमी के घर पहुंच कर प्रेमिका ने की शादी की ज़िद, मामला पहुंचा थाने, समझौते के बाद कराई गई शादी

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल से सटे इस जिले में लगातार ड्रोन से हो रही है निगरानी, गांव में दहशत…अकेले निकलने से प्रशासन ने किया मना

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे को तालिबानी सजा…हाथ जोड़ पीड़ित करता रहा मिन्नतें

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

आधी रात श्मशान घाट पर मिली नग्न हाल में महिला…लाल कपड़ा, जादू टोने का सामान देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े

Up news, mahrajganj news
महाराजगंज

यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

Up news, gorakhpur
महाराजगंज

साइबर थाने का SP ने किया औचक निरीक्षण, जनता से बेहतर व्यवहार करने का दिए निर्देश

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.