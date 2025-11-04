Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

iPhone सहारनपुर में आईफोन से लीक की जा रही थी अफसरों की लोकेशन! दो गिरफ्तार

iPhone : कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो आईफोन मिले हैं। इन्ही फोन से अफसरों की लोकेशन की सूचना WhatsApp ग्रुपों पर भेजी जा रही थी।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Nov 04, 2025

mining

सहारनपुर-मुजफ्फरनगर स्टेट हाइवे पर दौड़ते खनन सामग्री से भरे ट्रक और लोडर ( फोटो स्रोत पत्रिका )

iPhone : यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आईफोन ( iPhone ) से अफसरों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। वाट्सऐप ग्रुपों में अफसरों की पल-पल की लोकेशन सेंड की जा रही थी और इनके हर मूवमेंट नजर रखी जा रही थी। यह मामला सामने आने के बाद अफसर भी हैरान हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

गाड़ी में बैठते ही लीक हो जाती थी अफसरों की लोकेशन ( iPhone )

सहारनपुर में खनन का बड़ा खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। काफी प्रयासों के बाद भी यहां खनन माफियाओं का नेटवर्क नहीं टूटता। इसका ताजा उदाहरण यह कार्रवाई है। पुलिस ने अफसरों की लोकेशन ( Live location ) वाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनकी हर गतिविधि खनन माफियाओं तक पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग माफियाओं को वाट्सएप ग्रुप पर पहले ही बता देते कि ''गाड़ी बंगले से स्टार्ट हो गई है''। साहब गाड़ी में बैठ लिए हैं। गाड़ी का मूवमेंट किस रोड की तरफ है यह तक सूचना दी जाती थी। माफिया इससे पहले ही उस रास्ते को साफ कर देते थे। इस तरह लंबे समय से सहारनपुर में खनन-माफियाओं और अफसरों के बीच चूंहे-बिल्ली का खेल चलता आ रहा था। अफसर सिर्फ दौड़ लगाते रहते थे और माफियाओं को पास पहले से ही उनकी लोकेशन ( Location ) होने की वजह से वो अपना रूट बदल लेते थे। ऐसे में अफसरों को यही लगता था कि सब कुछ ओके है और माफिया अपना काम करते रहते थे।

ऐसे हुई कार्रवाई

28 अक्टूबर की रात को करीब आठ बजे एसडीएम सदर के निर्देश पर संग्रह अमीन ने अपनी टीम के साथ दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा और इन्हे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों पर शक था कि ये अफसरों की रेकी करते हैं और लोकेशन को लीक किया जाता है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने नाम अरशद और यासीन बताए। दोनों के पास से दो आईफोन मिले। इन आईफोन ( iPhone ) में मिले वाट्सग्रुप के अंदर कई वॉयस रिकार्डिंग, मैसेज और वॉयस चैट मिले। ये लोग तरह वाट्सएप ग्रुप में जुड़े खनन-माफियाओं को अफसरों के हर मूवमेंट की जानकारी देते थे।

अब दूसरे प्लेटफार्म पर बनाया गया ग्रुप!

पुलिस ने इन दोनों युवकों के आईफोन अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। ग्रुप में जो नंबर जुड़े हैं उन सभी नंबरों की भी जांच की जा रही है। कोतवाली सदर बाजार पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सभी नंबरों का भी पता लगाया जा रहा है। उधर चर्चाएं है कि इन दोनों युवकों के गिरफ्तार होने के बाद माफियाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के एक दूसरे एप पर नया ग्रुप बना लिया है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 10:05 pm

Published on:

04 Nov 2025 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / iPhone सहारनपुर में आईफोन से लीक की जा रही थी अफसरों की लोकेशन! दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सहारनपुर में बारात में डीजे बजाने को लेकर बवाल में कई घायल

Saharanpur
सहारनपुर

सहारनपुर रामकथा में मशहूर सिंगर से खींचातानी! बिना भजन गाए लौट गए ‘मासूम शर्मा’

saharanpur
सहारनपुर

Crime : सहारनपुर में तमंचे पर डिस्को ! हाथ में कट्टा लेकर नाच रहे युवक का वीडियो वायरल

Disco
सहारनपुर

UP News : भ्रष्टाचार के आरोपी चर्चित रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के घर और फार्म हाउस पर विजिलेंस का छापा

UP News
सहारनपुर

Crime : सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार, गलियों में खेलती मासूम बच्चियों को बनाता था निशाना !

Crime
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.