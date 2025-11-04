iPhone सहारनपुर में आईफोन से लीक की जा रही थी अफसरों की लोकेशन! दो गिरफ्तार

सहारनपुर-मुजफ्फरनगर स्टेट हाइवे पर दौड़ते खनन सामग्री से भरे ट्रक और लोडर ( फोटो स्रोत पत्रिका )
iPhone : यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आईफोन ( iPhone ) से अफसरों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। वाट्सऐप ग्रुपों में अफसरों की पल-पल की लोकेशन सेंड की जा रही थी और इनके हर मूवमेंट नजर रखी जा रही थी। यह मामला सामने आने के बाद अफसर भी हैरान हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है।
सहारनपुर में खनन का बड़ा खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। काफी प्रयासों के बाद भी यहां खनन माफियाओं का नेटवर्क नहीं टूटता। इसका ताजा उदाहरण यह कार्रवाई है। पुलिस ने अफसरों की लोकेशन ( Live location ) वाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनकी हर गतिविधि खनन माफियाओं तक पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग माफियाओं को वाट्सएप ग्रुप पर पहले ही बता देते कि ''गाड़ी बंगले से स्टार्ट हो गई है''। साहब गाड़ी में बैठ लिए हैं। गाड़ी का मूवमेंट किस रोड की तरफ है यह तक सूचना दी जाती थी। माफिया इससे पहले ही उस रास्ते को साफ कर देते थे। इस तरह लंबे समय से सहारनपुर में खनन-माफियाओं और अफसरों के बीच चूंहे-बिल्ली का खेल चलता आ रहा था। अफसर सिर्फ दौड़ लगाते रहते थे और माफियाओं को पास पहले से ही उनकी लोकेशन ( Location ) होने की वजह से वो अपना रूट बदल लेते थे। ऐसे में अफसरों को यही लगता था कि सब कुछ ओके है और माफिया अपना काम करते रहते थे।
28 अक्टूबर की रात को करीब आठ बजे एसडीएम सदर के निर्देश पर संग्रह अमीन ने अपनी टीम के साथ दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा और इन्हे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों पर शक था कि ये अफसरों की रेकी करते हैं और लोकेशन को लीक किया जाता है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने नाम अरशद और यासीन बताए। दोनों के पास से दो आईफोन मिले। इन आईफोन ( iPhone ) में मिले वाट्सग्रुप के अंदर कई वॉयस रिकार्डिंग, मैसेज और वॉयस चैट मिले। ये लोग तरह वाट्सएप ग्रुप में जुड़े खनन-माफियाओं को अफसरों के हर मूवमेंट की जानकारी देते थे।
पुलिस ने इन दोनों युवकों के आईफोन अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। ग्रुप में जो नंबर जुड़े हैं उन सभी नंबरों की भी जांच की जा रही है। कोतवाली सदर बाजार पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सभी नंबरों का भी पता लगाया जा रहा है। उधर चर्चाएं है कि इन दोनों युवकों के गिरफ्तार होने के बाद माफियाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के एक दूसरे एप पर नया ग्रुप बना लिया है। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है।
