iPhone सहारनपुर में आईफोन से लीक की जा रही थी अफसरों की लोकेशन! दो गिरफ्तार

सहारनपुर में खनन का बड़ा खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। काफी प्रयासों के बाद भी यहां खनन माफियाओं का नेटवर्क नहीं टूटता। इसका ताजा उदाहरण यह कार्रवाई है। पुलिस ने अफसरों की लोकेशन ( Live location ) वाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनकी हर गतिविधि खनन माफियाओं तक पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग माफियाओं को वाट्सएप ग्रुप पर पहले ही बता देते कि ''गाड़ी बंगले से स्टार्ट हो गई है''। साहब गाड़ी में बैठ लिए हैं। गाड़ी का मूवमेंट किस रोड की तरफ है यह तक सूचना दी जाती थी। माफिया इससे पहले ही उस रास्ते को साफ कर देते थे। इस तरह लंबे समय से सहारनपुर में खनन-माफियाओं और अफसरों के बीच चूंहे-बिल्ली का खेल चलता आ रहा था। अफसर सिर्फ दौड़ लगाते रहते थे और माफियाओं को पास पहले से ही उनकी लोकेशन ( Location ) होने की वजह से वो अपना रूट बदल लेते थे। ऐसे में अफसरों को यही लगता था कि सब कुछ ओके है और माफिया अपना काम करते रहते थे।