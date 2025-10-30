आधी रात श्मशान घाट पर मिली नग्न हाल में महिला…लाल कपड़ा, जादू टोने का सामान देख ग्रामीणों के रोंगटे खड़े

ग्रामीणों का आरोप है कि महिला आधी रात को श्मशान घाट पर जादू टोना कर रही थी। उसके साथ दो तांत्रिक भी थे। मौके पर जादू-टोना का सामान रखा था। लोगों को देख तांत्रिक मौके से फरार हो गए, जबकि महिला पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना धनतेरस की रात 18 अक्टूबर की है। वीडियो 29 अक्टूबर को सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया।पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और महिला के घर पहुंची, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला।