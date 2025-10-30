ठायं…ठायं…ठायं…भाजपा नेता पर कर दी गोलियों की बरसात, बदमाशों ने चारों तरफ से घेरा

भाजपा पार्षद शीतल चौधरी फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट के वीडियो स्क्रीनशॉट से
यूपी के गाजियाबाद में बुधवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया। जब भाजपा पार्षद शीतल चौधरी की कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां दाग दीं। बाइक सवार बदमाशों की इस वारदात में पार्षद बाल-बाल बच गईं। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कुछ समय सनसनी फैल गई। जब बुधवार देर रात कमला नेहरू नगर इलाके में एनएचआरएफ रोड के पास भाजपा पार्षद शीतल चौधरी की सफेद क्रेटा कार पर फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार, शीतल चौधरी नोएडा से अपने घर लौट रही थीं। तभी हेलमेट लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए करीब दो राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे कार के आगे के शीशे पर लगीं। जिससे वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि, गनीमत रही कि पार्षद को कोई चोट नहीं आई।
फायरिंग के बावजूद शीतल चौधरी ने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी को संभालते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचीं। सूचना मिलते ही कविनगर थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि घटना को क्यों अंजाम दिया गया। अभी तक ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं। शुरुआती जांच में यह मामला सुनियोजित हमला प्रतीत हो रहा है। हालांकि अभी किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत रंजिश की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग