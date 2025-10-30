ठायं…ठायं…ठायं…भाजपा नेता पर कर दी गोलियों की बरसात, बदमाशों ने चारों तरफ से घेरा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कुछ समय सनसनी फैल गई। जब बुधवार देर रात कमला नेहरू नगर इलाके में एनएचआरएफ रोड के पास भाजपा पार्षद शीतल चौधरी की सफेद क्रेटा कार पर फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार, शीतल चौधरी नोएडा से अपने घर लौट रही थीं। तभी हेलमेट लगाए दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए करीब दो राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे कार के आगे के शीशे पर लगीं। जिससे वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि, गनीमत रही कि पार्षद को कोई चोट नहीं आई।