तांत्रिक के चक्कर में दंपति ने मकान मालकिन की हत्या कर सूटकेस में पैक किया… पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान अजय और उसकी पत्नी आकृति ने जो बयान दिए, वे हैरान करने वाले हैं। आरोपियों का दावा है कि जिस महिला की उन्होंने हत्या की, उसे वे किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि भूत-बाधा का रूप मान बैठे थे। उनके मुताबिक, मकान मालकिन के चिल्लाने पर उन्हें लगा कि तांत्रिक जिस दुष्ट शक्ति की बात करता था, वही सामने है। इसके बाद वे खुद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए।