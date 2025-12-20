20 दिसंबर 2025,

शनिवार

गाज़ियाबाद

तांत्रिक के चक्कर में दंपति ने मकान मालकिन की हत्या कर सूटकेस में पैक किया… पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

तांत्रिकों के झूठे वादे, संतान की चाह और भूत-बाधा के डर ने कैसे एक दंपती को हत्या तक पहुंचा दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आई। पूरी खौफनाक कहानी, जो सोचने पर मजबूर कर देगी।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mahendra Tiwari

Dec 20, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

गाजियाबाद में कारोबारी की पत्नी दीपशिखा की हत्या के मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी दंपती की कहानी सामने आई है। तांत्रिकों, भूत-प्रेत और संतान की चाह में उलझा यह मामला धीरे-धीरे अंधविश्वास, भय और अपराध की खौफनाक दास्तान बन गया।

पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान अजय और उसकी पत्नी आकृति ने जो बयान दिए, वे हैरान करने वाले हैं। आरोपियों का दावा है कि जिस महिला की उन्होंने हत्या की, उसे वे किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि भूत-बाधा का रूप मान बैठे थे। उनके मुताबिक, मकान मालकिन के चिल्लाने पर उन्हें लगा कि तांत्रिक जिस दुष्ट शक्ति की बात करता था, वही सामने है। इसके बाद वे खुद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए।

आरोपी 2 साल से तांत्रिक के संपर्क में था

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अजय पिछले दो वर्षों से हापुड़ और लोनी के अलग-अलग तांत्रिकों के संपर्क में था। दो बच्चों की बीमारी से मौत के बाद वह दोबारा पिता बनना चाहता था। तांत्रिकों ने उसे यकीन दिलाया कि उसके आसपास नकारात्मक शक्तियां हैं और जिस घर में वह रहता है, वहां भूत-बाधा है। इसी डर में अजय ने बीते दो सालों में चार बार मकान बदले।

शराब की लत और आर्थिक तंगी ने पहुंचा दिया जेल

पूछताछ में अजय ने अपनी निजी जिंदगी का भी जिक्र किया। उसने बताया कि वह पहले टैक्सी चलाता था। काम के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच शराब की लत लग गई। जिससे पिता से रिश्ते बिगड़ गए। आखिरकार उसने घर छोड़ दिया और पत्नी के साथ किराए पर रहने लगा। इसी दौरान दोनों बच्चों की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया।

ट्रांसपोर्टर दोस्त ने भेजा था तांत्रिक के पास

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के बीच उसकी दोस्ती एक ट्रांसपोर्टर से हुई। जिसने उसे तांत्रिकों के पास जाने की सलाह दी। अजय और आकृति नियमित रूप से पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र और यहां तक कि श्मशान में होने वाले अनुष्ठानों में भी शामिल हुए। लेकिन न कारोबार चला, न संतान का सुख मिला। इसी अंधविश्वास और भय के जाल में फंसकर यह दंपती एक जघन्य अपराध तक पहुंच गया। जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

