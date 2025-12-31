यूपी में BJP विधायक को लोकायुक्त का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का है मामला

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की सचिव डॉ. रीमा बंसल की ओर से 22 दिसंबर को जारी पत्र में विधायक से आरोपों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। नोटिस में विधायक को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही स्वयं तथा अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की पिछले 5 वर्षों की आय के सापेक्ष अर्जित चल-अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है।