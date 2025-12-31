यूपी में BJP विधायक को लोकायुक्त का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का है मामला

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक
पनियरा से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों के मामले में लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में 9 जनवरी तक सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह कार्रवाई घुघली थाना क्षेत्र के मेदनीपुर नारायन टोला निवासी अजीत सिंह की ओर से लोक आयुक्त में प्रस्तुत परिवाद के आधार पर की गई है।
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की सचिव डॉ. रीमा बंसल की ओर से 22 दिसंबर को जारी पत्र में विधायक से आरोपों के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। नोटिस में विधायक को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही स्वयं तथा अपने आश्रित परिवार के सदस्यों की पिछले 5 वर्षों की आय के सापेक्ष अर्जित चल-अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
लोक आयुक्त कार्यालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी विधायक को उपलब्ध कराए हैं, ताकि तथ्यों के आधार पर विधायक जवाब दे सकें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मांगी गई सभी सूचनाएं 9 जनवरी तक हर हाल में प्रस्तुत की जाएं। इस बारे में जब विधायक से बात कर उनका जवाब जानने की कोशिश की गई तो उनके बेटे निर्भय सिंह ने कहा कि इस मामले में वह कोई बयान नहीं देना चाहते।
