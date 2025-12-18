मगरमच्छों का घर दर्जिनिया ताल अब बनेगा इको टूरिज्म हब! नेपाल बॉर्डर पर प्रकृति का अनोखा नजारा, जल्द खुलेंगी नई सुविधाएं

UP Eco-Tourism Tourist Destinations: उत्तर प्रदेश में प्रकृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की लिए बड़ी पहल की जा रही है, जहां यूपी के महाराजगंज क्षेत्र में दर्जिनिया ताल को एक नए इको टूरिज्म स्थल के रूप में बनाया जा रहा है। यह जगह हिमालय की तराई में बसी हुई है और नेपाल सीमा से सटी होने के कारण पहले से ही प्राकृतिक रूप में बहुत ही खास माना जाता है। आने वाले समय में दर्जिनिया ताल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल भी बन सकता है।