महाराजगंज

नेपाल से सटे इस जिले में लगातार ड्रोन से हो रही है निगरानी, गांव में दहशत…अकेले निकलने से प्रशासन ने किया मना

महराजगंज के भोतहा टोला रिसालपुर में तेंदुए ने जमकर आतंक मचाया। गांव में अचानक तेंदुए के घुसने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर पांच लोगों को घायल कर दिया।

महाराजगंज

image

anoop shukla

Nov 26, 2025

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: पत्रिका, तेंदुए के हमले में घायल

महराजगंज के पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को रिसलपुर भोथहा ग्राम पंचायत में तेंदुए के हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है, अकेले निकलने से लोग कतरा रहे हैं।

बकरी चराने निकले युवक सहित पांच लोगों पर तेंदुआ ने किया हमला

जानकारी के मुताबिक गांव का राहुल साहनी जंगल किनारे बकरियां चरा रहा था। तभी झाड़ियों से निकले तेंदुए ने पहले बकरियों पर हमला किया और फिर राहुल को भी घायल कर दिया। राहुल की चिल्लाहट सुनकर विकास, राजकुमार, राजेश और सलमान मौके पर पहुंचे। इन पर भी तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया और जंगल में भाग निकला। इस हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बुधवार को महराजगंज के डीएफओ ने बताया कि तेंदुए को आबादी से दूर भगाने के लिए रात में पटाखे छोड़कर उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और जगह-जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।

गांव में दहशत, ड्रोन से हो रही है तेंदुए की निगरानी

वन विभाग की टीम तेंदुए पर नजर रख रही है डीएफओ ने लोगों से अपील की है कि जब तक क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं होता, तब तक कोई भी व्यक्ति जंगल या उसके आसपास न जाए और सतर्कता बरतें। ग्रामीणों ने भी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की मांग की है। सीएचसी लक्ष्मीपुर के चिकित्सक डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि सलमान की चोटें हल्की थीं, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। शेष चार घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में पूरी तरह गांव में दहशत मचा हुआ है।

Published on:

26 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / नेपाल से सटे इस जिले में लगातार ड्रोन से हो रही है निगरानी, गांव में दहशत…अकेले निकलने से प्रशासन ने किया मना

