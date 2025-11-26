नेपाल से सटे इस जिले में लगातार ड्रोन से हो रही है निगरानी, गांव में दहशत…अकेले निकलने से प्रशासन ने किया मना

जानकारी के मुताबिक गांव का राहुल साहनी जंगल किनारे बकरियां चरा रहा था। तभी झाड़ियों से निकले तेंदुए ने पहले बकरियों पर हमला किया और फिर राहुल को भी घायल कर दिया। राहुल की चिल्लाहट सुनकर विकास, राजकुमार, राजेश और सलमान मौके पर पहुंचे। इन पर भी तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया और जंगल में भाग निकला। इस हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बुधवार को महराजगंज के डीएफओ ने बताया कि तेंदुए को आबादी से दूर भगाने के लिए रात में पटाखे छोड़कर उसे जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और जगह-जगह ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।