सात फेरे से पहले दूल्हे ने किया ऐसा डिमांड की भड़की दुल्हन, मंडप से सीधे हवालात पहुंचा दूल्हा

फोटो सोर्स: पत्रिका, दहेज की मांग पर दुल्हन ने बुलाई पुलिस
वाराणसी में शादी के दौरान एक ऐसी घटना घाटी जो चर्चा का विषय बन गई। खूबसूरत लॉन में मंडप सजा, स्टेज पर दुल्हन आई, जयमाल हुआ, लेकिन अचानक दूल्हे और उसकी मां की डिमांड के बाद दुल्हन ने पुलिस बुला लिया और शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा अब स्टेज से सीधा थाने के हवालात में बंद है, लेकिन इस मामले में बड़ी बात ये है कि दहेज के दिए हुए रकम में मात्र पच्चीस हज़ार रुपये बकाया होने पर दूल्हे और दूल्हे की मां ने बवाल काटा।
दुल्हन की तरह सजी लड़की बीते शाम लाल चुनरी डाल अपने होने वाले दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बैण्ड बाजे के साथ बारात आई, लड़की ने दूल्हे के लिए डांस भी किया, लेकिन तभी स्टेज पर जाते वक्त दूल्हे की नाराजगी ने उसे रोक लिया। इस नाराजगी की वजह पूछी गई तो पता चला कि दो लाख के दहेज में मात्र पच्चीस हज़ार जो बकाया है उसकी डिमांड थी। लड़की के पिता ने मनाने की कोशिश की और कहा कि बकाया राशि दे दिया जाएगा, लेकिन लड़के की मां और उसका परिवार नहीं माना। फिर पिता ने कर्ज लेकर उसे पच्चीस हज़ार दिया और उसके बाद दुल्हा स्टेज पर जाकर जयमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया।
लेकिन एक बार फिर विवाद गरमाया. खाने के वक्त लड़के वालों ने मेहमानों के लिए लिफाफे की मांग की और पिता को अपमानित करने लगें। लगातार पिता का अपमान देख दुल्हन भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के वाले गुण्डागर्दी करने लगे। ऐसे में लड़की ने कॉल कर पुलिस बुला ली, अब लड़की दूल्हे को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए पुलिस ने इंसाफ मांग रही है। वहीं पिता ने बताया कि सब्ज़ी विक्रेता हूं। लड़की को पढ़ाया लिखाया फिर कर्ज लेकर धूमधाम से शादी करनी चाही, लेकिन उनके इस डिमांड ने हमे तोड़ दिया।
सूचना पर पहुंचीं शिवपुर थाने की पुलिस दूल्हे को थाने लेकर गई। वहां उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा लिख कर उसे हवालात में डाल दिया गया। लड़की पक्ष से अब शादी के पूरे खर्च वापस देने का मांग किया जा रहा है, लेकिन इस घटना से जहां परिवार को दुख दिया तो वहीं के इस बड़े कदम का स्वागत भी कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग