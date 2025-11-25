सात फेरे से पहले दूल्हे ने किया ऐसा डिमांड की भड़की दुल्हन, मंडप से सीधे हवालात पहुंचा दूल्हा

दुल्हन की तरह सजी लड़की बीते शाम लाल चुनरी डाल अपने होने वाले दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बैण्ड बाजे के साथ बारात आई, लड़की ने दूल्हे के लिए डांस भी किया, लेकिन तभी स्टेज पर जाते वक्त दूल्हे की नाराजगी ने उसे रोक लिया। इस नाराजगी की वजह पूछी गई तो पता चला कि दो लाख के दहेज में मात्र पच्चीस हज़ार जो बकाया है उसकी डिमांड थी। लड़की के पिता ने मनाने की कोशिश की और कहा कि बकाया राशि दे दिया जाएगा, लेकिन लड़के की मां और उसका परिवार नहीं माना। फिर पिता ने कर्ज लेकर उसे पच्चीस हज़ार दिया और उसके बाद दुल्हा स्टेज पर जाकर जयमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया।