ड्रग विभाग: गुनहगारों पर करम और कुछ पे सितम, ये जुर्म न कर, आगरा की एफआईआर में नाम, बरेली में कार्रवाई नहीं…

बरेली। शहर के कुछ दवा कारोबारियों पर करम और कुछ पे सितम, बरेली के औषधि विभाग के अफसरों के इस दोहरे मापदंड के कारनामों ने सवाल खड़े कर दिये हैं। आगरा में नकली दवा रैकेट का खुलासा होने पर बरेली की शिव मेडिको का नाम सामने आया था। इसके बाद आगरा कोतवाली में औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा की तहरीर पर आगरा की बंसल मेडिकल एजेंसी और बरेली की शिव मेडिको एजेंसी के खिलाफ मुकदमा कराया गया था। इस मामले में बरेली की ड्रग इंस्पेक्टर अनामिका अंकुर जैन ने शिव मेडिको के खिलाफ रिपोर्ट आगरा भेजी थी, लेकिन तीन माह बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बरेली के औषधि विभाग ने कार्रवाई उन दवा कारोबारियों पर कर दी, जिनका एफआईआर में नाम नहीं है। जिन्होंने पक्के बिलों पर दवा मंगाई और पक्के बिलों पर आगे दुकानदारों को बिक्री कर दी।