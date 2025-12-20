कोहरे ने बरेली को जकड़ा, शिमला से भी ठंडा हुआ शहर, पारा लुढ़ककर 14 डिग्री पर पहुंचा, दृश्यता शून्य, जनजीवन ठप

कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर बस सेवाओं पर भी साफ दिखा। रोडवेज की एसी बसों में यात्रियों की संख्या 35 से 40 फीसदी तक घट गई है। यात्रियों की कमी के चलते रात्रिकालीन सेवाएं निरस्त की जा रही हैं। न्यूनतम 25 यात्रियों की संख्या पूरी होने पर ही बसों को रवाना किया जा रहा है। रोजाना औसतन तीन एसी बसें निरस्त करनी पड़ रही हैं। सामान्य बसों के फेरों में भी कटौती की गई है। बरेली परिक्षेत्र के बरेली, रुहेलखंड, पीलीभीत और बदायूं डिपो के पास अब कुल 57 लग्जरी और एसी बसें हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी के अनुसार, मुख्यालय के निर्देश पर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या कम होने के कारण बसों को निरस्त कर यात्रियों को अन्य सेवाओं में समायोजित किया जा रहा है।