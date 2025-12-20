पंचायत वोटर लिस्ट पर बड़ा वार: बरेली में 2.74 लाख मतदाता बाहर, कटे नामों की सूची होगी सार्वजनिक

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनंतिम प्रकाशन के दौरान प्रदेश भर में 1.42 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसमें अकेले बरेली जिले के 2.74 लाख मतदाता शामिल हैं। इन सभी मतदाताओं के एसवीएन को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब वे मताधिकार से बाहर माने जाएंगे। उप निर्वाचन आयुक्त ने यह भी साफ किया कि पुनरीक्षण के दौरान जिन नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, उन्हें अंतिम प्रकाशन के समय ही एसवीएन आवंटित किया जाएगा। वहीं जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनके फ्रीज किए गए एसवीएन का विवरण अनंतिम प्रकाशन के साथ सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।