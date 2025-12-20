दिनदहाड़े लूट ने खोली पुलिस की पोल, एक्शन में आए एसएसपी, इंस्पेक्टर समेत तीन सस्पेंड

स्थानीय व्यापारियों ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया और तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने बदमाशों की जमकर धुनाई की। सूचना देने के बावजूद पुलिस के देर से पहुंचने पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को शांत कराया। वहीं एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की तत्काल जांच कराई। जांच में लूट के प्रयास की पुष्टि हुई और साथ ही उघैती पुलिस की गंभीर लापरवाही उजागर हुई।