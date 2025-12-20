जागरण में झांकी के बहाने नाबालिक कलाकार को नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

बरेली। सीबीगंज क्षेत्र में देवी जागरण के नाम पर 15 वर्षीय किशोरी को घर से बुलाकर ऑटो से ले जाया गया और फिर एक घर के कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह है कि पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने दोनों आरोपियों का महज शांतिभंग में चालान कर औपचारिकता निभा दी।
सुभाषनगर निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बहन देवी जागरण में झांकी कलाकार के रूप में काम करती है। सीबीगंज के बादशाह नगर निवासी विशाल भी झांकी कलाकार है। गुरुवार शाम विशाल ने किशोरी को कॉल कर बताया कि रात में सीबीगंज में देवी जागरण है और उसे चौपुला बुला लिया। चौपुला पहुंचते ही विशाल अपने ऑटो चालक दोस्त अवधेश यादव निवासी खलीलपुर के साथ मिला। दोनों ने पहले होटल में खाना खाने का दबाव बनाया, लेकिन किशोरी ने मना कर दिया। इसके बाद उसे ऑटो में बैठाकर सीबीगंज ले जाया गया, जहां नया बहाना गढ़ा गया कि जागरण अब फतेहगंज पश्चिमी में होगा।
फतेहगंज पश्चिमी पहुंचकर फिर बहाना बदला गया कि आयोजक का मोबाइल बंद है। इसके बाद विशाल किशोरी को अपने घर ले आया और ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों युवक कमरे में पहुंचे और जबरन मोमोज खिलाए। किशोरी का आरोप है कि मोमोज में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। नशे की हालत में आते ही दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने परिजनों को फोन कर लोकेशन भेज दी। सूचना मिलते ही परिजन यूपी 112 पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और किशोरी को दरिंदों के चंगुल से मुक्त कराया।
थाना प्रभारी प्रदीप चतुर्वेदी ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन गंभीर धाराओं के बावजूद दोनों को शांतिभंग में चालान कर दिया गया। इस पर सवाल उठने लगे हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने सफाई दी कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं सीओ सेकेंड सोनाली मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
