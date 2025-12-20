चार साल के मासूम की नाक में फंसा मौत का नट, आधे घंटे के हाई-रिस्क ऑपरेशन से सीएचसी के डॉक्टरों ने बचाई जान

सीएचसी पहुंचते ही डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता भांप ली। बच्चे की हालत नाजुक थी और हर सेकेंड कीमती। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग गौतम के निर्देश पर डॉ. तरुण शर्मा ने बिना देर किए ऑपरेशन का फैसला लिया। करीब आधे घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम ने पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ नाक में फंसे नट को बाहर निकाला। जैसे ही नट निकला, बच्चे की अवरुद्ध सांस का रास्ता खुला और उसकी जान बच गई।