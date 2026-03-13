30 लाख का मेडिकल रिइम्बर्समेंट घोटाला… बिना इलाज फर्जी बिलों से साफ किया सरकारी खजाना, ऐसे हुआ खुलासा

जांच टीम में वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरेश बहादुर और मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. पंकज भी शामिल थे। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सेवानिवृत्त कर्मचारी कुसुमलता रस्तोगी के स्थान पर उनके बेटे विशाल कुमार जांच टीम के सामने पहुंचे और बताया कि उनकी मां का इलाज लखनऊ के लाइफ केयर अस्पताल में हुआ था और तीन बार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिली। लेकिन जब अस्पताल से सत्यापन कराया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने साफ कहा कि उनके यहां आईपीडी सुविधा ही नहीं है और सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति का इलाज वहां नहीं हुआ।