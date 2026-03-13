बरेली में दो दिन भारी वाहनों पर ब्रेक, कई मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक  डायवर्जन, रूट देखकर घर से निकलें, नहीं तो घंटों जाम में फंसे रहेंगे

बरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के चलते शनिवार और रविवार को बरेली शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदली रहेगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और वाहनों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। एसएसपी के निर्देश पर एसपी यातायात अकमल खान ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है, जो दोनों दिन सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।