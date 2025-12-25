कोहरे का कहर…रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा पशुओं का झुंड, एक किमी तक घिसटते चले गए शव

गुरुवार को महराजगंज के नौतनवा-गोरखपुर रेल रूट पर लोक विद्यापीठ नगर स्टेशन के पहले पुल पर पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर पशुओं के झुंड से टकरा गई। कोहरे के कारण ट्रैक पर दर्जन भर पशु आ गए थे, इधर न दिखने के कारण ट्रेन तेज गति से टकरा गई। इनमें से दस की मौके पर ही मौत हो गई, हादसा इतना भीषण था कि करीब एक किलोमीटर तक पशुओं के शव घिसटते चले गए थे। जैसे ही कोहरा छटा, ट्रैक पर मांस के लोथड़े देख हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई।