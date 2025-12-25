25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

महिला ने खुद रिकॉर्ड किया आरोपी के साथ संबंध बनाते वीडियो…पुलिस को बताई चौंकाने वाली वजह

गोरखपुर में परिचित मेडिकल दुकानदार के पास दवा लेने गई महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं वह न्यूड वीडियो बनाकर लगभग महीने तक ब्लैकमेल किया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 25, 2025

Up news, gorakhpur, rape victim

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, खोराबार थाना

गोरखपुर में हैरान करने मामला प्रकाश में आया, यहां एक महिला पुलिस के सामने पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती बताते हुए एक वीडियो दिखाया। रिकॉर्डिंग देखते ही पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा हो गए। इस वीडियो में महिला ने एक युवक के साथ खुद का संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो उसने चौंकाने वाली बात बताई।

महिला ने बताई आपबीती, सबूत जुटाने के लिए करना पड़ा यह काम

उसने बताया कि यह वीडियो उसे मजबूरी में रिकॉर्ड करना पड़ा क्यों कि उसे सबूत जुटाने के लिए ऐसा करना पड़ा। यह साबित ही उसे आगे इंसाफ दिला सकता है। महिला ने फिर आपबीती बताते हुए पुलिस के सामने बताई कि वह गोरखपुर के खोराबार थानाक्षेत्र की है और उसका पति विदेश में रहता है। महिला यहां अपने सास-ससुर और बच्चों के साथ रहती है।

तीन माह पहले धोखे से मेडिकल संचालक ने किया था दुष्कर्म

19 सितंबर के दिन महिला किसी काम से बाजार गई थी यहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला के मुताबिक, वह दोपहर 12.30 बजे मजनूं तिराहा के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर गई। इसके संचालक किशुन गुप्ता उसके परिचित थे। महिला ने किशुन गुप्ता से दवाई मांगी उसने महिला को अंदर बुला लिया और उसे एक दवाई दे दी फिर उसे लेटने के लिए बोल दिया।इसके बाद महिला बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड बना ली। फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा और 3 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

वीडियो वायरल की धमकी देकर कई बार किया दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के इस हरकत से वह काफी अवसाद में आ गई, इससे निजात के लिए वह पुलिस के पास जा कर शिकायत करना चाह रही थी। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं थी, फिर उसने एक हैरान करने वाला निर्णय लिया। एक दिन जब किशुन गुप्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आया तो उसने पहले से ही मौके पर अपना मोबाइल छिपा दिया।

पीड़िता ने चुपके से रिकॉर्ड किया संबंध बनाते वीडियो

ऐसे में जब उसके साथ जबरन संबंध बनाए जा रहे थे, उस दौरान का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया. इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, केस दर्ज कर लिया गया है, आगे की कारवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार
मथुरा
वृंदावन में वाहनों के प्रवेश पर रोक (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 03:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / महिला ने खुद रिकॉर्ड किया आरोपी के साथ संबंध बनाते वीडियो…पुलिस को बताई चौंकाने वाली वजह

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आशिकी में धोखा, एक कॉल पर रात में निकले युवक की लाश खेत में मिली…पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर हंगामा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बंगलादेश में हिंदू युवक दीपू की नृशंस हत्या पर भड़की विश्व हिंदू परिषद, युनुस का फूंका पुतला…सड़कों पर रौंदा गया बंगलादेश का झंडा

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

बचपन का प्यार हुआ बेकाबू…शादी की जिद पर अड़ी किशोरी टावर पर चढ़ी, घंटों हलकान रही पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दसवीं के छात्र का कारनामा…डांट पड़ी तो घर से सोने के बिस्किट ले कर भागा, परिजनों का बुरा हाल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

डॉक्टर पति पर पत्नी ने लगाया ‘नपुंसकता’ का इल्जाम, बोलीं- रात को बनाते हैं अजीब बहाने

गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.