महिला ने खुद रिकॉर्ड किया आरोपी के साथ संबंध बनाते वीडियो…पुलिस को बताई चौंकाने वाली वजह

19 सितंबर के दिन महिला किसी काम से बाजार गई थी यहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला के मुताबिक, वह दोपहर 12.30 बजे मजनूं तिराहा के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर गई। इसके संचालक किशुन गुप्ता उसके परिचित थे। महिला ने किशुन गुप्ता से दवाई मांगी उसने महिला को अंदर बुला लिया और उसे एक दवाई दे दी फिर उसे लेटने के लिए बोल दिया।इसके बाद महिला बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड बना ली। फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा और 3 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।