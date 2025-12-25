महिला ने खुद रिकॉर्ड किया आरोपी के साथ संबंध बनाते वीडियो…पुलिस को बताई चौंकाने वाली वजह

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, खोराबार थाना
गोरखपुर में हैरान करने मामला प्रकाश में आया, यहां एक महिला पुलिस के सामने पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती बताते हुए एक वीडियो दिखाया। रिकॉर्डिंग देखते ही पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा हो गए। इस वीडियो में महिला ने एक युवक के साथ खुद का संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो उसने चौंकाने वाली बात बताई।
उसने बताया कि यह वीडियो उसे मजबूरी में रिकॉर्ड करना पड़ा क्यों कि उसे सबूत जुटाने के लिए ऐसा करना पड़ा। यह साबित ही उसे आगे इंसाफ दिला सकता है। महिला ने फिर आपबीती बताते हुए पुलिस के सामने बताई कि वह गोरखपुर के खोराबार थानाक्षेत्र की है और उसका पति विदेश में रहता है। महिला यहां अपने सास-ससुर और बच्चों के साथ रहती है।
19 सितंबर के दिन महिला किसी काम से बाजार गई थी यहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला के मुताबिक, वह दोपहर 12.30 बजे मजनूं तिराहा के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर गई। इसके संचालक किशुन गुप्ता उसके परिचित थे। महिला ने किशुन गुप्ता से दवाई मांगी उसने महिला को अंदर बुला लिया और उसे एक दवाई दे दी फिर उसे लेटने के लिए बोल दिया।इसके बाद महिला बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसके साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड बना ली। फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा और 3 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी के इस हरकत से वह काफी अवसाद में आ गई, इससे निजात के लिए वह पुलिस के पास जा कर शिकायत करना चाह रही थी। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं थी, फिर उसने एक हैरान करने वाला निर्णय लिया। एक दिन जब किशुन गुप्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आया तो उसने पहले से ही मौके पर अपना मोबाइल छिपा दिया।
ऐसे में जब उसके साथ जबरन संबंध बनाए जा रहे थे, उस दौरान का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया. इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, केस दर्ज कर लिया गया है, आगे की कारवाई की जा रही है।
