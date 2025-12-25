वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Mathura administration prepared for crowd with 16 parking मथुरा या अन्य स्थानों से वृंदावन आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आज 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी। मथुरा पुलिस ने इस संबंध में डायवर्जन प्लान बनाया है, जिसके अनुसार छटीकरा से वृंदावन की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी और कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मल्टीलेवल पार्किंग स्थल से आगे किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा। वैष्णो देवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी-छोटी बसें वृंदावन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। रूकमणि विहार गोल चक्कर से वृंदावन की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई गई है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन मार्ग से सौ सैय्या के आगे सभी प्रकार के भारी कमर्शियल चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वृंदावन कट पानीगांव से वृंदावन की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पानी घाट तिराहे से यमुना पुल परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पानीगांव चौराहा से सौ सैय्या वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी कमर्शियल वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्राम जैत के पास बने कट एनएच 19 से परिक्रमा मार्ग कट एनएच 19 तक भारी वाहन, हल्के वाहन रामताल चौराहा की ओर सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई भी वाहन नहीं आ पाएगा। गोकुल रेस्टोरेंट मसानी चौराहा से कस्बा वृंदावन की ओर आने वाले सभी वाहनों को रोका गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन होते हुए इलाज एनएच 19 को जाने वाले सभी भारी वाहन यमुना एक्सप्रेसवे कट से उतरकर मथुरा-बरेली हाईवे होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में जाएंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 19 छटीकरा से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेस को जाने वाले भारी वाहन पुल से मथुरा-बरेली हाईवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस को जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से मथुरा शहर की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन सौ सैय्या अस्पताल तक आ सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंधित है।
मथुरा
उत्तर प्रदेश
