वृंदावन में लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन तैयार, बनाए गए 16 पार्किंग स्थल, रूट डायवर्जन भी तैयार

Mathura administration prepared for crowd with 16 parking मथुरा या अन्य स्थानों से वृंदावन आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आज 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी। मथुरा पुलिस ने इस संबंध में डायवर्जन प्लान बनाया है, जिसके अनुसार छटीकरा से वृंदावन की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी और कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मल्टीलेवल पार्किंग स्थल से आगे किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा। वैष्णो देवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी-छोटी बसें वृंदावन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। रूकमणि विहार गोल चक्कर से वृंदावन की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई गई है।