यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP महराजगंज सोमेंद्र मीना
महराजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर फ़ेबदल किया है। मंगलवार देर रात लगभग 250 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया। इन तबादलों में जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और शाखाओं में तैनात कर्मी शामिल हैं। स्थानांतरित किए गए कर्मियों में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल और दरोगा स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मियों को लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात होने के कारण बदला गया है।
एसपी सोमेन्द्र मीणा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सब इंस्पेक्टर समेत 22 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं पनियरा थाने से दो सब इंस्पेक्टर समेत 16 पुलिसकर्मियों, श्यामदेउरवा थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, घुघली थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, कोल्हुई थाने से एक SSI समेत 10 पुलिसकर्मियों और कोठीभार थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 19 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा, अन्य थानों से भी पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
