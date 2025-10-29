यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

एसपी सोमेन्द्र मीणा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सब इंस्पेक्टर समेत 22 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं पनियरा थाने से दो सब इंस्पेक्टर समेत 16 पुलिसकर्मियों, श्यामदेउरवा थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, घुघली थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, कोल्हुई थाने से एक SSI समेत 10 पुलिसकर्मियों और कोठीभार थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 19 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा, अन्य थानों से भी पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।