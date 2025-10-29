Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

एसपी महराजगंज ने जिले में 250 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है, इतना ही नहीं यह भी चेतावनी दी कि जो पुलिसकर्मी अपनी नई तैनाती स्थल पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंचेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Oct 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP महराजगंज सोमेंद्र मीना

महराजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े पैमाने पर फ़ेबदल किया है। मंगलवार देर रात लगभग 250 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया। इन तबादलों में जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और शाखाओं में तैनात कर्मी शामिल हैं। स्थानांतरित किए गए कर्मियों में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल और दरोगा स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मियों को लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात होने के कारण बदला गया है।

जिले में पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल

एसपी सोमेन्द्र मीणा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सब इंस्पेक्टर समेत 22 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं पनियरा थाने से दो सब इंस्पेक्टर समेत 16 पुलिसकर्मियों, श्यामदेउरवा थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, घुघली थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों, कोल्हुई थाने से एक SSI समेत 10 पुलिसकर्मियों और कोठीभार थाने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 19 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा, अन्य थानों से भी पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

ये भी पढ़ें

दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़, एनकाउंटर में अनवर के टांग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट
मुरादाबाद
moradabad dalit girl harassment accused anwar police encounter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / यूपी के इस जिले में 250 पुलिसकर्मियों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर पर कप्तान की बड़ी कारवाई

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

साइबर थाने का SP ने किया औचक निरीक्षण, जनता से बेहतर व्यवहार करने का दिए निर्देश

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

दीपावली में भारत-नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट… भारी फोर्स के साथ SP सोमेंद्र ने किया पैदल गश्त

Up news, mahrajganj news
महाराजगंज

यूपी के इस जिले में सोशल मीडिया पर फैली RDX मिलने की फर्जी अफवाह, घंटों मचा रहा हड़कंप

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा…लोहे का एंगल छूने से ट्रॉली में दौड़ा करंट, सात लोग झुलसे

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, पत्नी बाहर कर रही थी इंतजार, दोनों बेटों को गले से लगाया

34 महीने बाद इरफान सोलंकी जेल से रिहा।
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.