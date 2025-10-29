Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़, एनकाउंटर में अनवर के टांग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में दलित किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दुपट्टा खरीदने गई किशोरी से छेड़छाड़ के बाद आरोपी फरार हो गया था।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 29, 2025

moradabad dalit girl harassment accused anwar police encounter

दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़ | Image Source - 'X' @MoradabadPolice

Moradabad Crime News: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गोपीवाला गांव से दलित समुदाय की एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। आरोपी की पहचान अनवर अली के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्तर पर कपड़े बेचने का काम करता है। किशोरी मंगलवार शाम दुपट्टा खरीदने गई थी, तभी अनवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की हरकत की।

परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत ठाकुरद्वारा कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने देर रात ही आरोपी अनवर अली के खिलाफ छेड़खानी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की।

भागने की कोशिश में आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली

बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कालाझांडा से शरीफनगर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो अनवर अली ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा।

अस्पताल में भर्ती आरोपी से पूछताछ जारी

घायल आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीओ आशीष प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गांव में कपड़ों का कारोबार कर रहा था और उसकी हरकतों को लेकर पहले भी लोग नाराज थे। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।

पुलिस का सख्त रुख, जांच में जुटी टीम

ठाकुरद्वारा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने बताया कि मुठभेड़ में घायल आरोपी अनवर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़, एनकाउंटर में अनवर के टांग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोंथा तूफान ने बदला यूपी का मिजाज! अगले 24 घंटों में गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

montha cyclone up weather rain alert forecast
मुरादाबाद

दिल्ली में UPSC छात्र की निर्मम हत्या! किताबों से चिता सजाई, शराब-घी डालकर जलाई लाश; मुरादाबाद की गर्लफ्रेंड निकली मास्टरमाइंड की साथी

upsc student murder amrita chauhan sumit kashyap delhi crime news
मुरादाबाद

यूपी सरकार का बड़ा ऐलान! अब बनें खुद के बॉस; युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

cm gramodyog rojgar yojana up loan apply online
मुरादाबाद

अखिलेश के पास ही रहेगी मुलायम सिंह की कोठी, 31 साल पहले हुई थी अलॉट, हाईकोर्ट ने रद्द किया नोटिस

मुरादाबाद

पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे! ज्योति सिंह ने खेसारी लाल को सुनाई खरी-खरी, कहा- नचनिया बोलकर कलाकारों का अपमान किया

jyoti singh
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.