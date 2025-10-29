दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़, एनकाउंटर में अनवर के टांग में लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

दुपट्टा खरीदने गई नाबालिग से छेड़छाड़ | Image Source - 'X' @MoradabadPolice
Moradabad Crime News: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गोपीवाला गांव से दलित समुदाय की एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। आरोपी की पहचान अनवर अली के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्तर पर कपड़े बेचने का काम करता है। किशोरी मंगलवार शाम दुपट्टा खरीदने गई थी, तभी अनवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की हरकत की।
घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत ठाकुरद्वारा कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने देर रात ही आरोपी अनवर अली के खिलाफ छेड़खानी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की।
बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कालाझांडा से शरीफनगर की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो अनवर अली ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा।
घायल आरोपी को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीओ आशीष प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गांव में कपड़ों का कारोबार कर रहा था और उसकी हरकतों को लेकर पहले भी लोग नाराज थे। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।
ठाकुरद्वारा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने बताया कि मुठभेड़ में घायल आरोपी अनवर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
