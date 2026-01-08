8 जनवरी 2026,

गुरुवार

हापुड़

हापुड़ में कानपुर वाली ज्योति मौर्या जैसा केस, लव मैरिज के बाद हुई थी शादी… दरोगा बनते ही पत्नी ने कर डाला यह कांड

हापुड़ में एक महिला दरोगा ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। पति ने इस मामले में SP से गुहार लगाई है कि उसने पत्नी के साथ लव मैरिज किया था इसके बाद पढ़ाई मे काफी सुविधाएं दिया

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

anoop shukla

Jan 08, 2026

Up news, hapur news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, महिला दरोगा अपने पति के साथ

हापुड़ से हैरान करने वाला मामला आया है, यहां एक पति ने अपने पत्नी को पढ़ाई मे भरपूर सहायता दिया। जब पत्नी, दरोगा बन गई तो वह कानपुर वाली ज्योति मौर्या निकल गई, अब उसी पत्नी ने पति पर दहेज मांगने और उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पत्नी के इस हैरान कर देने वाले रवैए से अवसाद में आया पति हापुड के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से सही जांच करने की गुहार लगाई है।

दरोगा पायल ने ससुराल वालों पर लगता दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

जानकारी के मुताबिक हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गणेशपुरा निवासी और जनपद बरेली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पायल रानी ने 13 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक हापुड को शिकायत देकर हापुड नगर कोतवाली में पति और ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है। पायल रानी ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी शादी 2 दिसंबर 2022 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव पूठा हुसैनपुर निवासी गुलशन के साथ हुई थी, मायके वालों ने शादी के दौरान भरपूर दहेज दिया।शादी के बाद से ही पति गुलशन और सास-ससुर लगातार और दहेज की डिमांड कर रहे थे। जब मैं यह मांग नहीं पूरा कर पाई तो मेरा उत्पीड़न बढ़ गया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पायल ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उन्हें कई बार बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। ऐसे पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के आदेश के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने पायल रानी की तहरीर पर पति गुलशन सहित छह ससुरालजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

पति ने बताया , कोर्ट मैरिज के बाद बिना दहेज के हुई शादी

पत्नी द्वारा केस दर्ज होने के बाद पति और उसका परिवार काफी डरा, सहमा है। अब इस मामले में पति ने भी अपना बचाव करते हुए सारी बाते बताई। पति गुलशन का कहना है कि उसका और पायल का साल 2016 से अफेयर था, हम दोनों ने वर्ष 2021 में कोर्ट मैरिज कर ली थी।इसके बाद अपने परिजनों को समझाकर हमारी बिना दान दहेज के 2022 में शादी हो गई। गुलशन ने बताया कि मैने अपनी पत्नी पायल रानी को पढ़ाई मे सभी तरह की सुविधा दी और वह दरोगा बन गई। इस दौरान उसके काफी पैसा खर्च हुए गुलशन का कहना है कि अब पायल रानी ने उन पर और परिवार पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया है।

