हापुड़ में कानपुर वाली ज्योति मौर्या जैसा केस, लव मैरिज के बाद हुई थी शादी… दरोगा बनते ही पत्नी ने कर डाला यह कांड

पत्नी द्वारा केस दर्ज होने के बाद पति और उसका परिवार काफी डरा, सहमा है। अब इस मामले में पति ने भी अपना बचाव करते हुए सारी बाते बताई। पति गुलशन का कहना है कि उसका और पायल का साल 2016 से अफेयर था, हम दोनों ने वर्ष 2021 में कोर्ट मैरिज कर ली थी।इसके बाद अपने परिजनों को समझाकर हमारी बिना दान दहेज के 2022 में शादी हो गई। गुलशन ने बताया कि मैने अपनी पत्नी पायल रानी को पढ़ाई मे सभी तरह की सुविधा दी और वह दरोगा बन गई। इस दौरान उसके काफी पैसा खर्च हुए गुलशन का कहना है कि अब पायल रानी ने उन पर और परिवार पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया है।