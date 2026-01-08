महिला कोच के पति का आरोप इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी ने मेरी पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो, मामला पहुंचा कोर्ट

सूरज के अनुसार, 7 सितंबर 2024 को पहली बार कोच के पति ने भारतीय वुशु संघ में लिखित शिकायत दी थी। जिसमें उनके और कोच के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाया गया। उस शिकायत के बाद सूरज ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने यह भी बताया कि जबलपुर में दी गई शिकायत में वीडियो वायरल करने की धमकी और पैसों की मांग का जिक्र किया गया है। जबकि पुलिस के समक्ष कोच ने बयान दिया था कि उनका सूरज से कोई संबंध नहीं है और विवाद पूरी तरह पारिवारिक है।