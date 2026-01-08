8 जनवरी 2026,

गुरुवार

वाराणसी

महिला कोच के पति का आरोप इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी ने मेरी पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो, मामला पहुंचा कोर्ट

वाराणसी के इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी और यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल सूरज यादव पर महिला कोच के पति ने अश्लील वीडियो और 10 लाख की मांग का आरोप लगाया है। सूरज ने वीडियो को AI जेनरेट बताया, 29 जनवरी को कोर्ट में पेशी।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Mahendra Tiwari

Jan 08, 2026

वुशु खिलाड़ी सूरज यादव फोटो सोर्स @suraj_yadav_70 insta Account

वुशु खिलाड़ी सूरज यादव फोटो सोर्स @suraj_yadav_70 insta Account

वाराणसी के रहने वाले अंतरराष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी और यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल सूरज यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 29 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। आरोपों और बचाव के बीच मामला चर्चा में है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वुशु में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके और लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सूरज यादव पर जबलपुर में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। शिकायत उनकी महिला कोच के पति ने की है। आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले सूरज यादव ने उनकी पत्नी का एक आपत्तिजनक वीडियो होटल में बनाया और बाद में उसे भेजकर 10 लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूरज जैसे सम्मानित खिलाड़ी से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती।

जिस वीडियो की शिकायत वह AI जेनरेट, तकनीकी जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे

इस मामले में कोर्ट ने सूरज यादव को तलब किया है। और 29 जनवरी को जबलपुर न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। वहीं, सूरज यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जिस वीडियो को शिकायत का आधार बनाया गया है। वह असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी तकनीकी जांच रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। जिसे वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद

सूरज यादव का कहना है कि उन्होंने महिला कोच के अंडर लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया है। उनके साथ किसी भी तरह का अनुचित संबंध नहीं रहा। उन्होंने बताया कि कोच और उनके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद और तलाक का मामला चल रहा है। आरोप लगाया कि कोच के पति उन्हें इस निजी विवाद में घसीटकर दबाव बनाने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

कोच ने पुलिस के समक्ष दिया बयान सूरज यादव से उनका कोई संबंध नहीं

सूरज के अनुसार, 7 सितंबर 2024 को पहली बार कोच के पति ने भारतीय वुशु संघ में लिखित शिकायत दी थी। जिसमें उनके और कोच के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाया गया। उस शिकायत के बाद सूरज ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने यह भी बताया कि जबलपुर में दी गई शिकायत में वीडियो वायरल करने की धमकी और पैसों की मांग का जिक्र किया गया है। जबकि पुलिस के समक्ष कोच ने बयान दिया था कि उनका सूरज से कोई संबंध नहीं है और विवाद पूरी तरह पारिवारिक है।

सूरज यादव बोले- न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा

सूरज यादव वाराणसी के सिगरा क्षेत्र स्थित परेड कोठी के रहने वाले हैं। और खेल कोटे से यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई कोर्ट के सामने आएगी। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

Published on:

08 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / महिला कोच के पति का आरोप इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी ने मेरी पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो, मामला पहुंचा कोर्ट

