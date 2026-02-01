होली से पहले वाराणसी में बढ़ा ऑटो किराया, यात्रियों की जेब पर पड़ा असर

होली से पहले वाराणसी के पांडेयपुर–दानगंज रूट पर ऑटो चालकों ने अचानक किराया बढ़ा दिया है। बिना किसी सरकारी आदेश और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े बिना ही प्रति सवारी 10 से 20 रुपये ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इससे यात्रियों में नाराजगी है। इस बढ़े हुए किराए का सबसे ज्यादा असर रोज गांव से शहर आने वाले मजदूरों, नौकरी करने वाले लोगों और छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा है। होली की खरीदारी के लिए शहर आने वाले लोगों को भी अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है।