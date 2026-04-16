BHU के हैदराबाद गेट के समीप युवती से अभद्रता, स्कार्पियो सवारों पर आरोप, वीडियो वायरल होने पर एक गिरफ्तार

युवती ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। इस मामले में एक पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जाने लगे। वहीं, पुलिस ने दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने जिस स्कॉर्पियो में युवक सवार थे उसे भी जब्त कर लिया है।