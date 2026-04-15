15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, फर्जी मुकदमे में फसाया गया: वाराणसी के टकसाल शूटआउट मामले में आरोपी अभय सिंह

टकसाल सिनेमा के बाहर 24 साल पहले हुए शूटआउट मामले में आरोपी बनाए गए विधायक अभय सिंह ने कहा है कि पिछले 24 सालों से वह फर्जी मुकदमे में परेशान हो गए हैं...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 15, 2026

विधायक अभय सिंह

वाराणसी: कैंट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा के बाहर 24 साल पहले हुए शूटआउट मामले में आरोपी बनाए गए विधायक अभय सिंह ने कहा है कि पिछले 24 सालों से वह फर्जी मुकदमे में परेशान हो गए हैं। दरअसल, इस मामले में पीड़ित पक्ष पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वाराणसी के न्यायालय में बुधवार (आज) को फैसला आ सकता है।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने एक परिचित के यहां से वापस जौनपुर लौट रहे थे, इस दौरान कैंट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा के बाहर चार पहिया वाहन से आए विधायक अभय सिंह वा एमएलसी विनीत सिंह और उनके कुछ समर्थकों ने फायरिंग की थी। इस घटना में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर और ड्राइवर को गोली लग गई थी।

इसी मामले में आज वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले की घड़ी है और इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इसी दौरान वाराणसी पहुंचे विधायक अभय सिंह ने कहा है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। वह पिछले 24 सालों से परेशान हैं। उन्होंने कहा है, "हमें न्याय की उम्मीद है, न्यायालय जो भी फैसला देगा वह मान्य होगा। फिलहाल, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, फैसला हमारे हक में आएगा।"

दरअसल, यह मामला सन 2002 का है। इस मामले में घायल हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह के वाहन चालक और गनर को मलदहिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए लखनऊ रेफर किया गया। इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से बहस कोर्ट में पूरी हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 01:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, फर्जी मुकदमे में फसाया गया: वाराणसी के टकसाल शूटआउट मामले में आरोपी अभय सिंह

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया, कहा- आपके नेतृत्व में बिहार विकास करेगा

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों की करतूत, स्पाइन ट्यूमर के बजाय की जांघ की सर्जरी, महिला की मौत

वाराणसी

वाराणसी में डॉक्टर के घर एटीएस की रेड, टेरर फंडिंग की आशंका, मुंबई से पहुंची टीम

वाराणसी

सपा दंगा करने की एक्सपर्ट, पाकिस्तानी कनेक्शन से भी इनकार नहीं: श्रमिकों के आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर

वाराणसी

वाराणसी में हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता संग मारपीट, संगठन के लिए भी की अभद्र टिप्पणी, हिरासत में 2 आरोपी

वाराणसी

काशी में बनेगा नमोः बनारस केंद्र,145 करोड़ आएगी लागत, इन लोगों को होगा फायदा

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.