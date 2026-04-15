न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, फर्जी मुकदमे में फसाया गया: वाराणसी के टकसाल शूटआउट मामले में आरोपी अभय सिंह

इसी मामले में आज वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले की घड़ी है और इस मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इसी दौरान वाराणसी पहुंचे विधायक अभय सिंह ने कहा है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। वह पिछले 24 सालों से परेशान हैं। उन्होंने कहा है, "हमें न्याय की उम्मीद है, न्यायालय जो भी फैसला देगा वह मान्य होगा। फिलहाल, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, फैसला हमारे हक में आएगा।"