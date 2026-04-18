वाराणसी में 25 हजार के इनामिया 2 शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद

मामले का खुलासा करते हुए एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि 5 अप्रैल को लंका थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और पीड़ित पक्ष ने बताया था कि पूरा परिवार अपने पैतृक गांव बिहार के रोहतास गया था। उन्होंने बताया कि परिवार जब 4 मार्च को गायत्री नगर स्थित अपने मकान पर वापस आया तो मेन गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर के सारे गेट के ताले खुले हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चोरों ने कमरे में रखे अलमारी वह बक्से तोड़कर पुश्तैनी गहने और कपड़े चोरी कर लिए थे।