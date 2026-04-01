यूपी में दिनदहाड़े बैंक लूट: हथियारबंद बदमाश लाखों लेकर फरार, फायरिंग से फैली दहशत

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और बाजार में अफरा-तफरी मच गई। बैंक के अंदर मौजूद लोगों को जमीन पर बैठा दिया गया और किसी को भी मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एसपी मनीष खत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह-जगह चेकिंग की जा रही है।