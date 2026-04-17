दालमंडी में चल रहे धीमे कार्य से शासन नाराज, 50% भी नहीं पूरा हुआ काम, बरसात से पहले सारे मकान तोड़ने का निर्देश

दरअसल, बारिश हो जाने के बाद बोल्डर गिट्टी भरने और जल निकासी की व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि परियोजना तय समय के मुताबिक पूरी हो सके। बता दें कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक शुगम रास्ता बनाया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ पाथवे और ग्रीनरी का भी निर्माण किया जाना है।