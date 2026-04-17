वाराणसी में ‘नारी शक्ति वंदन’ में पहुंचीं स्मृति ईरानी, अखिलेश को दिया चैलेंज, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव

स्मृति ईरानी ने कहा है, 'हम जैसे लोगों ने नौकरी भी की है और टैक्स भी भरते हैं और टैक्स इसलिए नहीं भरते हैं कि संसद में सास बहू जैसे सीरियल की बात हो, टैक्स इसलिए भरा जाता है कि संसद में संसदीय कार्य पर ध्यान दिया जाए।" उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव फिलहाल विपक्ष में हैं और लगता है कि उन्हें विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा कि एक नेता अपने संसदीय क्षेत्र और लोगों के बीच घूमते-घूमते थक जाता है। ऐसे में उसे टीवी और सीरियल देखने का समय नहीं रहता।