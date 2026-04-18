स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को दी “गढ़ छोड़ने” की चुनौती, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ो चुनाव

वाराणसी में 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। संसद में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पास न हो पाने पर भाजपा की ओर से जमीन स्तर पर चर्चा शुरू की गई है। स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की महिला आरक्षण बिल के लिए तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।