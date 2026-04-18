महिला आरक्षण बिल फेल होते ही सड़कों पर उतरीं अपर्णा यादव, सपा-कांग्रेस के झंडे जलाए, हक छीनने का लगाया आरोप

अपर्णा यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष द्वेष के कारण इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दशकों पहले जब महिलाएं संसद और सदन के सामने आईं तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें धक्के दिए, झूठे आश्वासन दिए और उनके कार्यकर्ताओं से हमले करवाए। लाठीचार्ज भी करवाया गया। अपर्णा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने 'नारी शक्ति अधिनियम' को सदन के पटल पर लाया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दृढ़ प्रयासों से यह बिल पास होगा। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और राष्ट्र मजबूत बनेगा।