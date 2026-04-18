18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

महिला आरक्षण बिल फेल होते ही सड़कों पर उतरीं अपर्णा यादव, सपा-कांग्रेस के झंडे जलाए, हक छीनने का लगाया आरोप

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद यूपी की राजनीति गरमा गई है। अपर्णा यादव ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर विपक्ष पर निशाना साधा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Apr 18, 2026

महिला आरक्षण पर अपर्णा यादव का बड़ा प्रदर्शन

महिला आरक्षण पर अपर्णा यादव का बड़ा प्रदर्शन

UP Politics: संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक खारिज हो गया। इस बिल के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। बिल 2029 के चुनावों से लागू होने वाला था। लेकिन जरूरी दो-तिहाई बहुमत न मिलने से यह बिल पास नहीं हो सका।

अपर्णा यादव का विरोध प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार देर रात लखनऊ के विधान भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे जलाए। अपर्णा यादव ने कहा कि इस बिल को पास न होने से महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह बिल अटका हुआ है। महिला आयोग की सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। अपर्णा यादव ने कहा कि शनिवार को इस मामले में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

विपक्ष पर तीखा हमला

अपर्णा यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष द्वेष के कारण इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दशकों पहले जब महिलाएं संसद और सदन के सामने आईं तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें धक्के दिए, झूठे आश्वासन दिए और उनके कार्यकर्ताओं से हमले करवाए। लाठीचार्ज भी करवाया गया। अपर्णा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने 'नारी शक्ति अधिनियम' को सदन के पटल पर लाया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दृढ़ प्रयासों से यह बिल पास होगा। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और राष्ट्र मजबूत बनेगा।

काला दिन बताया

लोकसभा में बिल खारिज होने पर अपर्णा यादव ने कहा कि जिस दिन को हमें उत्सव के रूप में मनाना था, वह हमारे सामने काले दिन के रूप में आया है। यह विपक्ष के आचरण को दर्शाता है। उन्होंने देश के सभी नागरिकों के सामने विपक्ष की सच्चाई लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया।

महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी

महिला आरक्षण बिल लंबे समय से लंबित था। कई वर्षों से महिलाएं इसकी मांग कर रही हैं। अगर यह बिल पास हो जाता तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती। इससे कानून बनाने में महिलाओं की आवाज मजबूत होती। परिवार, समाज और देश के फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से विकास तेज होता। अपर्णा यादव जैसे नेता इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर विपक्ष की आलोचना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति दोहराई कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।

बिल पास न होने से सियासत गर्म

महिला आरक्षण बिल पास न होने से सियासत गर्म है। सरकार और समर्थक इसे महिलाओं के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्ष पर आरोप है कि वे राजनीतिक वजहों से बिल का विरोध कर रहे हैं। अपर्णा यादव का प्रदर्शन इस मुद्दे को और तेज कर रहा है। अब देखना है कि आगे इस बिल पर क्या होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण देश के मजबूत भविष्य के लिए जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द ही यह बिल पास होकर महिलाओं को उनका हक मिलेगा।

ये भी पढ़ें

संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, ‘कहा- जाने का समय आ गया’
लखनऊ
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / महिला आरक्षण बिल फेल होते ही सड़कों पर उतरीं अपर्णा यादव, सपा-कांग्रेस के झंडे जलाए, हक छीनने का लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बंदरों पर मौत का संकट! सरकार ने बनाई हमलों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम कार्ययोजना

crackdown on increasing monkey attacks killing permitted for limited period in affected areas
लखनऊ

UP Home Guard Exam 2026: यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 41,424 पदों के लिए ऐसे करें सिटी स्लिप डाउनलोड

UP Home Guard Exam 2026 City Slip download link,UP Home Guard Exam 2026, UP Police Home Guard recruitment 41424 posts,
शिक्षा

महिला आरक्षण बिल गिरने पर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- भारत माता के सम्मान पर चोट

लखनऊ

संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, ‘कहा- जाने का समय आ गया’

Akhilesh Yadav
लखनऊ

ओपी राजभर बोले- सपा करा रही पंचायत चुनाव में देरी, हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.