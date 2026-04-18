संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, ‘कहा- जाने का समय आ गया’

अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने यह तथाकथित महिला आरक्षण बिल लाया था। लेकिन यह बिल पास न हो पाना भाजपा की हार है। उन्होंने इसे भाजपा की बदनीयत की हार बताया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का हर प्रयास या तो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या फिर समाज को बांटने का छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के जरिए महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी। लेकिन विपक्ष की मजबूत एकता ने भाजपा के मंसूबों को धूल चटा दी। यह भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय जन चेतना की जीत है। विपक्ष इस जन चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अखिलेश यादव के अनुसार, भाजपा ने सरकार में बने रहने का नैतिक आधार खो दिया है।