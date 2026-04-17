गिरगिट की तरह रंग बदलती है कांग्रेस, महिला आरक्षण को लेकर मायावती का तीखा हमला, सपा-भाजपा को भी लपेटा

मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा अपना रंग बदलकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार OBC को 27% आरक्षण बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार में लागू हुआ था। यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को OBC का लाभ देने वाली 1994 की पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट को सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसे बसपा की 1995 में बनी सरकार ने तुरंत लागू किया। अब सपा इनकी महिलाओं को अलग आरक्षण देने की बात कर रही है, जबकि सत्ता में रहते समय इसका उलटा रवैया अपनाती है।