गाजीपुर मुठभेड़ के बाद विपक्ष और योगी सरकार फिर आमने-सामने, एनकाउंटर के आंकड़ों पर सवाल

हत्या के मामलों में 2017 में जहां 4,324 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 3,215 तक पहुंच गई। अपहरण के मामलों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2017 में 19,921 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 11,773 रहा। इसी प्रकार फिरौती, बलात्कार, चोरी और डकैती जैसे अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि सख्त पुलिसिंग, गैंगस्टर एक्ट, माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई और लगातार निगरानी के कारण अपराधियों में भय का माहौल बना है, जिसका असर अपराध दर पर दिखाई दे रहा है।