काशी के निजी स्कूलों पर नकेल, नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम ने चलाया प्रशासनिक डंडा

इसके साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी स्कूल 5 साल के बीच अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं करेगा। इसका मकसद है कि अभिभावक प्रत्येक साल नए कपड़े खरीदने को मजबूर ना हों। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन की टीम समय-समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें और छात्रों से फीडबैक भी ले। जिलाधिकारी के इस निर्देश से फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगी और शिक्षा के नाम पर स्कूल मनमाना काम नहीं करेंगे।