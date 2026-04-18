18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

काशी के निजी स्कूलों पर नकेल, नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम ने चलाया प्रशासनिक डंडा

निजी स्कूलों द्वारा फीस, किताबें और यूनिफार्म के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई नियामक समिति की बैठक में डीएम ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है..

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 18, 2026

बैठक करते जिलाधिकारी

वाराणसी: निजी स्कूलों द्वारा फीस, किताबें और यूनिफार्म के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई नियामक समिति की बैठक में डीएम ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने यह साफ किया कि नियम तोड़ने वाले प्रत्येक निजी स्कूलों के खिलाफ अब कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश स्ववित्वपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 के तहत निजी विद्यालयों में फीस को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि स्कूलों के पिछले तीन वर्षों की फीस का पूरा विवरण और ऑडिट की गई रिपोर्ट के कार्यालय में प्रेषित की जाए। उन्होंने बताया कि उसके पीछे का मकसद यह तय करना है कि स्कूलों द्वारा की गई फीस बढ़ोतरी मानक के अनुरूप थी या नहीं।

मनमाने तरीके से नहीं कर सकेंगे फीस बढ़ोतरी

जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी विद्यालय तय सीमा से अधिक फीस कि बढ़ोतरी नहीं कर सकता और किताबें यूनिफार्म के बहाने बच्चों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ और कमीशन का खेल करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना या फिर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी स्कूल किसी निश्चित दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकता।

अभिभावक कंट्रोल रूम में करें शिकायत

वहीं जिला प्रशासन ने अभिभावकों की समस्या को सुनने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। 0542-2509413 पर कॉल करके अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और जांच के दौरान यदि विद्यालय के ऊपर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी स्कूल 5 साल के बीच अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं करेगा। इसका मकसद है कि अभिभावक प्रत्येक साल नए कपड़े खरीदने को मजबूर ना हों। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन की टीम समय-समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें और छात्रों से फीडबैक भी ले। जिलाधिकारी के इस निर्देश से फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगी और शिक्षा के नाम पर स्कूल मनमाना काम नहीं करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी के निजी स्कूलों पर नकेल, नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम ने चलाया प्रशासनिक डंडा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिर्जापुर में एसपी-एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ताओं का हल्लाबोल, की तोड़फोड़, अभद्रता पर भड़के थे वकील

वाराणसी

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को दी “गढ़ छोड़ने” की चुनौती, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ो चुनाव

स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी
वाराणसी

यूपी में दिनदहाड़े बैंक लूट: हथियारबंद बदमाश लाखों लेकर फरार, फायरिंग से फैली दहशत

वाराणसी

वाराणसी में ‘नारी शक्ति वंदन’ में पहुंचीं स्मृति ईरानी, अखिलेश को दिया चैलेंज, कहा- दम है तो गोरखपुर से लड़ें चुनाव

वाराणसी

वाराणसी में अंबेडकर का झंडा उतरवाने पर बवाल, पथराव में ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.