काशी में गंगा स्नान के दौरान डूब रहीं दक्षिण भारतीय महिलाओं के लिए नविक बने देवदूत, 3 को बचाया

बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय एसवी पांडा, 22 वर्षीय अनुषा प्रिया और 20 वर्षीय चीनी पेरो गंगा नदी में शिवाला घाट पर स्नान कर रही थीं। इसी दौरान तीनों महिलाओं को पानी की गहराई का एहसास नहीं हुआ और तीनों ही गहरे पानी में चली गईं। इसके बाद तीनों ही पानी में डूबने लगी। तीनों को पानी में डूबता देख उनके साथ आए अन्य लोग शोर मचाना शुरू कर दिया।