Rohtas Apartment Fire:आग से बचने को दूसरी मंजिल से कूदी महिला की मौत, पति झुलसा, अमेरिका से आई बेटी सुरक्षित रेस्क्यू

Rohtas Apartment Fire Update: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां फ्लैट में लगी भीषण आग से बचने के प्रयास में एक महिला ने दूसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही हालत नाजुक हो गई और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में महिला का पति भी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि अमेरिका से लखनऊ आई उनकी बेटी को फायर ब्रिगेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना 12 जनवरी 2026 की सुबह करीब 7:09 बजे गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्या रोड स्थित नीलगिरी चौराहा के पास रोहतास अपार्टमेंट में हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया।