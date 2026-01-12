12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हरदोई

Pihani Police: अवैध हथियारों पर पिहानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमंचा-कारतूस संग दो आरोपी गिरफ्तार

Pihani Police Action: पिहानी थाना पुलिस ने अवैध शस्त्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डर्रा से दो युवकों को तमंचा और जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है और कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 12, 2026

तमंचा–कारतूस समेत दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, क्षेत्र में मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)

तमंचा–कारतूस समेत दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, क्षेत्र में मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)

Pihani Police Crack Down on Illegal Arms: क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अवैध शस्त्रों की रोकथाम के लिए पिहानी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर युवकों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों में हड़कंप मच गया है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। पिहानी पुलिस की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश देती है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

मुखबिर की सूचना बनी कार्रवाई की वजह

रविवार को पिहानी पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डर्रा में कुछ युवक अवैध हथियार लेकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पिहानी छोटेलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित योजना बनाकर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की और दबिश दी। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे दो युवकों को मौके पर ही धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी

सौरभ पुत्र मदनलाल, निवासी ग्राम डर्रा, थाना पिहानी

  • कब्जे से एक तमंचा 12 बोर
  • एक जिंदा कारतूस 12 बोर

पंकज पुत्र मदनलाल, निवासी ग्राम डर्रा, थाना पिहानी

  • कब्जे से एक तमंचा पौना 12 बोर
  • एक जिंदा कारतूस 12 बोर
  • बरामद हथियारों को पुलिस ने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज

प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों को हथियार कहां से मिले और इनके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

अवैध शस्त्रों पर लगातार अभियान

प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि थाना पिहानी क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा लगातार गश्त, चेकिंग अभियान और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी व्यक्ति अवैध हथियार रखेगा या अपराध को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।”

जनता से की गई अपील

पिहानी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध हथियार, संदिग्ध गतिविधि या अपराध से जुड़ी कोई जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस का मानना है कि जन सहयोग से ही अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है और क्षेत्र को भयमुक्त बनाया जा सकता है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार,उप निरीक्षक शुभम सिंह यादव,पुलिसकर्मी हादी खान,शेर बहादुर,जय भारत,जयपाल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे, टीम की सूझबूझ, सतर्कता और साहस की क्षेत्र में जमकर सराहना की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 07:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Pihani Police: अवैध हथियारों पर पिहानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमंचा-कारतूस संग दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ration Distribution: हरदोई में जनवरी राशन वितरण की तारीख बदली, अब 8 जनवरी से मिलेगा खाद्यान्न लाभार्थियों को

Ration Distribution in Hardoi to Start from 8 January (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

शिव मंदिर में फेंका गया ईंट?, शिवलिंग अपनी जगह से हटा, जाने क्या कहती है पुलिस?

अपनी जगह से हटा शिवलिंग (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब पत्रिका)
हरदोई

Action: एसपी का सख्त एक्शन, महिला दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लाइन हाजिर

SP Action (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

हरदोई में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, टप्पेबाज घायल, हेड कांस्टेबल जख्मी

अस्पताल के बाहर बुजुर्ग से लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी फरार (Source: Police Media Cell)
हरदोई

‘देहलू तू हमके फसाए…’ थाने के सामने लड़की ने बनाया रील, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

हरदोई में थाने के सामने युवती का खतरनाक रील स्टंट
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.