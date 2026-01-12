Pihani Police: अवैध हथियारों पर पिहानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमंचा-कारतूस संग दो आरोपी गिरफ्तार

तमंचा–कारतूस समेत दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, क्षेत्र में मचा हड़कंप (Source: Police Media Cell)
Pihani Police Crack Down on Illegal Arms: क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अवैध शस्त्रों की रोकथाम के लिए पिहानी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर युवकों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों में हड़कंप मच गया है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। पिहानी पुलिस की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश देती है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
रविवार को पिहानी पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डर्रा में कुछ युवक अवैध हथियार लेकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पिहानी छोटेलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित योजना बनाकर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की और दबिश दी। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे दो युवकों को मौके पर ही धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
सौरभ पुत्र मदनलाल, निवासी ग्राम डर्रा, थाना पिहानी
पंकज पुत्र मदनलाल, निवासी ग्राम डर्रा, थाना पिहानी
प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों को हथियार कहां से मिले और इनके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।
प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि थाना पिहानी क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस द्वारा लगातार गश्त, चेकिंग अभियान और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी व्यक्ति अवैध हथियार रखेगा या अपराध को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।”
पिहानी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध हथियार, संदिग्ध गतिविधि या अपराध से जुड़ी कोई जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस का मानना है कि जन सहयोग से ही अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है और क्षेत्र को भयमुक्त बनाया जा सकता है।
इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार,उप निरीक्षक शुभम सिंह यादव,पुलिसकर्मी हादी खान,शेर बहादुर,जय भारत,जयपाल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे, टीम की सूझबूझ, सतर्कता और साहस की क्षेत्र में जमकर सराहना की जा रही है।
