Pihani Police: अवैध हथियारों पर पिहानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमंचा-कारतूस संग दो आरोपी गिरफ्तार

Pihani Police Crack Down on Illegal Arms: क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अवैध शस्त्रों की रोकथाम के लिए पिहानी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर युवकों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों में हड़कंप मच गया है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। पिहानी पुलिस की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश देती है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

