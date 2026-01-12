Charbagh Bus Stand Shift: 55 करोड़ की लागत से बदलेगा चारबाग बस अड्डा, 15 जनवरी से बसें आलमबाग अवध अड्डे पर शिफ्ट

आलमबाग-अवध बस अड्डे पर जाएंगी बसें, चारबाग बनेगा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट हब (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Lucknow Charbagh Bus Stand Shift: राजधानी लखनऊ के यातायात तंत्र को और अधिक सुचारु, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ के ऐतिहासिक और व्यस्ततम चारबाग बस अड्डे से बसों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होने जा रही है। यह शिफ्टिंग चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परिवहन व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित होती रहे। इस योजना के तहत चारबाग बस अड्डे से संचालित होने वाली बसों को आलमबाग स्थित अवध बस अड्डे पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, चारबाग बस अड्डे को एक अत्याधुनिक, स्मार्ट और सुविधायुक्त बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।
चारबाग क्षेत्र वर्षों से शहर के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शामिल रहा है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी और बसों की भारी आवाजाही के चलते यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा बसों की शिफ्टिंग का निर्णय शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि बसों के आलमबाग शिफ्ट होने से चारबाग क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने स्पष्ट किया है कि बसों की शिफ्टिंग एक साथ नहीं की जाएगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में कुछ रूटों की बसों को आलमबाग अवध बस अड्डे से संचालित किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया, यातायात स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आगे के चरणों को लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को किसी प्रकार की भ्रम या असुविधा न हो और नई व्यवस्था को सहज रूप से अपनाया जा सके।
बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आलमबाग स्थित अवध बस अड्डे पर पहले से ही व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए-
जैसी सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके।
बसों की शिफ्टिंग के बाद चारबाग बस अड्डे को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह नया बस अड्डा 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा और इसे आधुनिक परिवहन सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे चारबाग बस अड्डा न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनेगा, बल्कि शहर की पहचान को भी नया आयाम देगा।
चारबाग बस अड्डे के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार यह बस अड्डा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे बढ़ती यात्री संख्या को आसानी से संभाला जा सके।
चारबाग बस अड्डे का पुनर्विकास स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप किया जाएगा। इसमें तकनीक आधारित सुविधाओं, हरित ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण अनुकूल निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया जाएगा।
यात्रियों का मानना है कि यदि यह योजना सही ढंग से लागू होती है तो उन्हें कई स्तरों पर राहत मिलेगी। अलग-अलग बस अड्डों पर स्पष्ट व्यवस्था होने से भ्रम की स्थिति खत्म होगी और समय की बचत होगी। रेलवे स्टेशन और मेट्रो से जुड़ाव बेहतर होने से यात्रियों को इंटरमोडल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।
प्रशासन और परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था को समझें और सहयोग करें। बसों की शिफ्टिंग से संबंधित सभी जानकारियां समय-समय पर सार्वजनिक की जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले अपने बस रूट और बस अड्डे की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
कुल मिलाकर चारबाग बस अड्डे की बसों की शिफ्टिंग और नए अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण लखनऊ को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और स्मार्ट परिवहन ढांचा प्रदान करेगा। यह न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि शहर की छवि को भी राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगा।
