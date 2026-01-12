Charbagh Bus Stand Shift: 55 करोड़ की लागत से बदलेगा चारबाग बस अड्डा, 15 जनवरी से बसें आलमबाग अवध अड्डे पर शिफ्ट

Lucknow Charbagh Bus Stand Shift: राजधानी लखनऊ के यातायात तंत्र को और अधिक सुचारु, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ के ऐतिहासिक और व्यस्ततम चारबाग बस अड्डे से बसों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होने जा रही है। यह शिफ्टिंग चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परिवहन व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित होती रहे। इस योजना के तहत चारबाग बस अड्डे से संचालित होने वाली बसों को आलमबाग स्थित अवध बस अड्डे पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, चारबाग बस अड्डे को एक अत्याधुनिक, स्मार्ट और सुविधायुक्त बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।