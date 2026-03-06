UP SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज आखिरी मौका, घर बैठे करें आवेदन, जानें फॉर्म 6, 7 और 8 का पूरा गणित

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम दिन बीएलओ (BLO) अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहें। मतदाता दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र (बूथ) पर जाकर बीएलओ को फॉर्म सौंपें। ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए चुनाव आयोग के ECI Net App या आधिकारिक पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर घर बैठे आवेदन करें।