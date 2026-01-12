Suicide Case: शादी से इनकार और प्रेमी के जेल जाने के सदमे में युवती ने दी जान, गांव में मातम

प्रेमी के शादी से इनकार और जेल जाने के सदमे में युवती ने दी जान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Suicide Case Lucknow: उत्तर प्रदेश के बारदह थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां 24 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। युवती का शव गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती अपने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने और उसके जेल चले जाने के बाद गहरे मानसिक तनाव में थी।
यह घटना रविवार की सुबह सामने आई, जब खेत की ओर जा रहे कुछ राहगीरों ने गांव के बाहरी हिस्से में स्थित अकबली कुटी के पास एक पेड़ से शव लटका देखा। इसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बारदह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की।
युवती का शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। युवती के परिजन भी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां बार-बार बेहोश हो रही थी, जबकि अन्य परिजन उसे संभालने की कोशिश करते रहे।
पुलिस और परिजनों के अनुसार मृतका का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे और आपस में शादी करना चाहते थे। युवती के परिवार ने जब युवक के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा तो युवक और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि शादी से इनकार के बाद उनकी बेटी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। उन्होंने बताया कि हम लोग लड़के के घर शादी की बात करने गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद हमने थाने में शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई हुई और लड़का 6 जनवरी को जेल चला गया। मेरी बेटी यह सदमा सहन नहीं कर सकी।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के बाद युवक को पिछले सप्ताह जेल भेज दिया गया था। युवक के जेल जाने के बाद से युवती और अधिक तनाव में रहने लगी थी। परिवार का कहना है कि युवती खुद को इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार मानने लगी थी और अक्सर चुपचाप रहती थी।
रविवार तड़के जब ग्रामीण खेतों की ओर निकले, तभी उन्होंने पेड़ से शव लटका देखा। देखते ही देखते गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरे क्षेत्र की बारीकी से जांच की। पेड़, आसपास की जमीन और अन्य पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौके से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे हत्या की पुष्टि हो, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों व गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मृतका के परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। युवती के पिता चंडीगढ़ में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वह चंडीगढ़ से गांव के लिए रवाना हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि युवती शांत स्वभाव की थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी।
बारदह थाना प्रभारी राजीव सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवती के शव की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर पहले ही उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”
इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक प्रेम प्रसंग और सामाजिक दबाव ने एक युवा जिंदगी को खत्म कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते यदि युवती को मानसिक सहयोग और परामर्श मिला होता, तो शायद यह हादसा टल सकता था।
