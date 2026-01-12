Suicide Case: शादी से इनकार और प्रेमी के जेल जाने के सदमे में युवती ने दी जान, गांव में मातम

पुलिस और परिजनों के अनुसार मृतका का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे और आपस में शादी करना चाहते थे। युवती के परिवार ने जब युवक के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा तो युवक और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि शादी से इनकार के बाद उनकी बेटी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। उन्होंने बताया कि हम लोग लड़के के घर शादी की बात करने गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद हमने थाने में शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई हुई और लड़का 6 जनवरी को जेल चला गया। मेरी बेटी यह सदमा सहन नहीं कर सकी।